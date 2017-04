TRADITII DE FLORIITRADITII DE FLORII

vineri, aprilie 7, 2017, 3:00

Duminica Floriilor, denumitã Duminica Patimilor sau Floriile, fãrã datã exactã, ziua tuturor florilor, este una dintre cele mai frumoase, mai mari si totodatã mai asteptate sãrbãtori crestine ale Postului Pascal. Sãrbãtoarea, astãzi crestinã, poartã cu sine sincretismul vechilor festivitãti romane dedicate zeitei Flora, cea care aducea primãvara si dãruia oamenilor mierea, împreunã cu toate semintele florilor. Înflorirea lor e lucrarea tainicei iubiri dintre apã, consacrat simbol feminin, si foc, principiu masculin reprezentat de razele Soarelui.

Cu ziua de Florii incepe ultima sãptãmanã a Postului Pastilor in care crestinii se pregãtesc sã intampine marea sãrbãtoare a Învierii lui Iisus. Duminica Patimilor reprezintã ßflorile virtutilor adunate in timpul postului’ lumina rugãciunii, smerenia postirii, bunãtatea inimii milostive si darnice, curãtenia mintii dobanditã prin pocãintã. La curtile domnesti din Tãrile Romane, Floriile se prãznuiau cu multã insemnãtate unde tuturor demnitarii prezenti li se impãrteau fãclii aprinse exact ca in ziua de Paste. Duminica Floriilor, este o sãrbãtoare ce simbolizeazã dorinta tuturor de a avea o viatã la fel de usoarã, frumoasã precum florile, iar crengutele de salcie sfintite la Florii sã ne fereascã pe noi si intreg habitat de necazuri si de primejdii. Intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim este singurul moment din viata Sa pãmanteascã in care a acceptat sã fie aclamat ca Împãrat smerit, implinind o proorocire din Vechiul Testament. Cu ramuri de fenic si mãslin in maini l-a intampinat poporul pe Iisus strigand: ßOsana! Bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului!’. Duminica Floriilor este precedatã de sambãta lui Lazãr, zi in care Biserica pomeneste minunea invierii din morti a lui Lazãr sãvarsitã de cãtre Domnul Iisus Hristos. Pe Muntele Mãslinilor a rostit Mantuitorul Cuvantarea despre viata vesnicã si a petrecut ultimele nopti de dinaintea mortii Sale. Tot aici, la poalele muntelui, in Grãdina Ghetsimani, a fost locul de liniste si rugãciune pentru Iisus si ucenicii Sãi dupã Cina cea de Tainã. Tot de pe Muntele Mãslinilor a avut loc Înãltarea la Cer a Domnului. Sãrbãtoarea este expresia unei lumi mitice de dinaintea istoriei, civilizatiei, legilor si a obiceiurilor. Este purtãtoare de sperantã, ce tinde spre eternitate. Sãrbãtoarea este uniunea periodicã dintre om si fortele divine, ce exprimã proportia sacrã a existentei si asigurã o vesnicã intoarcere, intr-un trecut mitic. Biserica ortodoxã celebreazã de ßFlorii’ intrarea Mantuitorului in Ierusalim iar in amintirea acestui moment in aceastã zi se aduc la bisericã ramuri de salcie spre a fi sfintite, transferandu-li-se astfel proprietãti apotropaice si purificare valabile pe durata intregului an. Substitut fitomorf al zeitei Flora si totodatã al ramurilor verzi cu care a fost primit Iisus in Ierusalim, salcia devine unul dintre principalele elemente vegetale investite cu sacralitate. Ramurile de la Florii sunt considerate simboluri ale fertilitãtii si vegetatiei de primãvarã pentru cã din aceastã zi pomii si florile incep a inmuguri si a inflori. Traditia spune cã Maica Domnului, vrand sã vadã pe Hristos rãstignit, a avut in cale o apã. S-a rugat de toate plantele sã o treacã, dar nici una n-a voit, numai salcia a intins o creangã formand un pod pentru a-i inlesni trecerea peste apã. Maica Domnului a binecuvantat-o, sã fie dusã la bisericã, sã fie slujitã de cãtre preoti si sã fie utilizatã de cãtre secerãtori pe post de cingãtori contra durerilor de mijloc la seceratul graului. Dupã sfintirea ramurilor de salcie se impletesc coronite si salbe ce se aseazã la loc de cinste la ferestre, in casã la icoana Maicii Domnului si in ßlocurile-prag’ din gospodãrie cu rol apotropaic contra vrãjilor si deochiului sau pentru vindecarea de boli, pentru sporul semãnãturilor, al vitelor si al stupilor, dar poate fi pãstratã ca talisman si ca plantã de leac, de dragoste, de sperieturã, de trãsnet, furtunã sau cutremur. În aceastã zi crestinii se ingrijesc de suflet spovedindu-se si impãrtãsindu-se, ingrijind si de sufletele celor trecuti in nefiintã fãcand pomeni la bisericã si ingrijind de morminte, ornandu-le cu ramuri inflorite de salcie. În credinta popularã se spune despre cei ce se impãrtãsesc in Duminica Floriilor orice dorintã ganditã in momentul apropierii de preot, se va indeplini. În aceastã zi se sãdesc pomi pentru cã acestia sã se prindã usor si sã rodeascã; dacã se atinge cu salcie sfintitã un obiect sau un animal pregãtit de vanzare, se imbulzesc cumpãrãtorii la fel ca oamenii in ziua de Florii dupã rãmurele sfintite. Se mai spune cã tot ce se gãteste din peste in aceasta zi are puteri tãmãduitoare. De aceea, cine mãnancã peste in Duminica Floriilor se va lecui de orice boalã iar cine se va spãla pe cap sau se va bãrbieri, va albi ca pomii. O altã denumire datã sãrbãtorii de Florii este ßNunta urzicilor’, pentru cã, in aceastã zi urzicile infloresc si nu mai sunt bune de mancat. Totodatã florilor culese in aceastã zi trebuie sã li se cearã iertare. La sate, gospodinele coc atatea paini sau plãcinte din fãinã de grau cati membri are familia. Painile variazã ca formã si mãrime conform varstei fiecãrui membru al familiei. Aceste copturi se impletesc cu multã grijã iar pe deasupra se infrumuseteazã cu cununi si cruci, o reminiscentã al cultului solar, ori alte figurine, tot din aluat, care mai apoi se dau de pomanã la sãraci. În ajunul Floriilor, fetele mari aveau obiceiul de a pune sub un pãr altoit panã a doua zi la rãsãritul soarelui, o oglinda, impreunã cu o cãmasã curatã de imbrãcat la Florii. Dupã aceastã zi oglinda putand fi utilizatã la farmecele de dragoste. Mugurii de salcie, mitisorii si busuioc sfintit se pun in scãldãtoarea fetelor mari. Fãcand baie cu aceastã apã vor avea pãr frumos si vor fi plãcute flãcãilor. Dupã ce s-au spãlat, toarnã aceastã apã la rãdãcina unui pãr, zicand: ßCat de frumos e pãrul inflorit, asa de frumoasã sã fiu si eu; cum se uitã oamenii la un pãr inflorit, asa sã se uite si la mine!’ Mitisorii de salcie, gospodinele, ii mai pun sub pernã, in hrana pregãtitã, se ingroapã in pãmant sau se aruncã in foc. Fumul mitisorilor arsi imprãstie grindina, tunetul si fulgerul. Acum se scotea zestrea din case ptru a fi aerisitã si in lumea satului… etalatã ostentativ. De Florii se strang numai fete la o casã, isi depun inelele sau cerceii intr-o cãldare cu apã iar fata a cãrei bijuterie era scoasã de trei ori la rand, aceea devine goghie, adicã surata mai mare a tuturor. A doua zi de Pasti fiecare fatã se duce cu colaci la goghie si ea le aseazã la masã, masã pregãtitã cu contributia tuturor fetelor. Se considerã cã asa cum este timpul in ziua de Florii, asa va fi si la Pasti. Un sincer ßLa multi ani !’ tuturor celor ce poartã nume de flori !

Dan Horgan

