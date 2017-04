Tot mai multi bãtrâni, tot mai putine paturi!

luni, aprilie 10, 2017, 3:00

Bãtrânii singuri din judetul Vaslui stau la coadã pentru a se interna în unul din centrele medico-sociale. Cum la Bãcesti si Codãesti locurile sunt ocupate ãn totalitate, Consiliul Judetean Vaslui a decis sã construiascã un al treilea centru, la Ghermãnesti. Tot pentru a veni în ajutorul bãtrânilor, la centrul din Bãcesti va fi deschisã o cantinã socialã si va fi implementat un proiect pentru îngrijirea la domiciliu.

Sute de bãtrani din judetul Vaslui au fost abandonati, in ultimii ani, de propriile familii. Dacã in unele cazuri apartinãtorii nu mai au resurse materiale pentru a-i intretine, in alte situatii, membrii familiilor bãtranilor au plecat definitiv din tarã. Pentru toate aceste cazuri sociale dureroase, la nivelul judetului Vasluin nu existã suficiente locuri in centrele socio-medicale specializate. Pentru a rezolva situatia din teritoriu, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui va implementa o serie de proiecte sociale. În primul rand, este vorba despre ingrijirea la domiciliu a persoanelor cu probleme din zona Bãcesti, precum si infiintarea unei cantine sociale in interiorul centrului medico-social. ìAm avut in aceastã sãptãmanã o vizitã la Bãcesti, unde am avut discutii privind diversificarea paletei de servicii oferite de centru. Pe langã centrele de la Bãcesti si Codãesti, incercãm sã construim un al treilea centru, la Ghermãnesti. Ca numãr de persoane internate, Bãcestiul este cel mai mare centru, iar la Codãesti am finalizat la sfrasitul anului trecut un proiect de reabilitareî, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui. Centrul de Asistentã Medico-Socialã Bãcesti dispune de 101 paturi iar la cel din Codãesti are 40 de paturi. La ambele cãmine, in prezent, gradul de ocupare este de 100%, in asteptare fiind inregistrate foarte multe cereri de internare. ìPopulatia din judetul Vaslui, la fel ca si in Europa, a imbãtranit si trebuie sã facem eforturi suplimentare pentru a le asigura o bãtranete decentã. Familiile au plecat si nu mai are cine sã ii intretinã (pe bãtrani, n.r.). Sunt in asteptare foarte multe solicitãri si, pentru a le rãspunde, multi primari din judet intentioneazã sã infiinteze centre de zi pentru bãtraniî, a mai spus Ciprian Trifan.

Costurile de întretinere

La aceastã datã, bãtranii din judetul Vaslui au la dispozitie centrele din Bãcesti si Codãesti, in care pot beneficia de asistentã medicalã si asigurarea nevoilor sociale. Beneficiarii sunt persoane varstnice ori cu afectiuni cronice, care necesitã, temporar sau permanent, asistare, ingrijire sau tratament care nu le poate fi asigurat la domiciliu, sau, pe termen lung, in unitãtile sanitare. În cazul in care persoanele internate au apartinãtori, acestia trebuie sã plãteasc‘ o contributie personalã de 40% din costul mediu lunar de intretinere. Pentru stabilirea cuantumului costului mediu lunar de intretinere, se iau in calcul cheltuielile de personal, altele decat pentru personalul medical, bunurile de natura obiectelor de inventar, hrana pentru beneficiarii serviciilor, dar si alte cheltuieli. La inceputul acestui an, CJ Vaslui a aprobat noile costuri de intretinere a persoanele beneficiare de servicii prestate de centrele Bãcesti si Codãesti pentru anul 2017. La Codãesti, costul a rãmas la nivelul anului trecut, respectiv la 1.814 lei/persoanã, cu 6 lei mai putin fatã de anul 2016. În schimb, la Bãcesti costurile au crescut de la 2.058 la 2.409 lei/lunar. ìLa estimarea acestor costuri de intretinere se iau in calcul cheltuielile f‘cute in anul precedent. Am incercat sã facem o analizã cat mai corectã, pentru a stabili un cost mediu lunar/asistat corect, pentru a nu pune o presiune exageratã pe apartinãtorii beneficiarilor serviciilor celor douã unitãti. Studiem posibilitatea ca, pe viitor, sã incercãm stabilirea unei contributii personale din partea apartinãtorilor persoanelor asistate in functie de venturile acestora, fãrã a pune insã o presiune suplimentarã pe bugetul judetuluiù, a mai spus Ciprian Trifan.