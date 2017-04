Tineri întreprinzãtori: au furat o masinã pentru a o vinde!

luni, aprilie 3, 2017, 3:00

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Husi au probat activitatea infractionalã a doi tineri, de 19 si 21 de ani, din municipiul Husi, care au sustras un autoturism din curtea unui bãrbat din aceeasi localitate iar, ulterior, l-au valorificat. Politistii au recuperat autoturismul si l-au restituit pãrtii vãtãmate.

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Husi au retinut pentru 24 de ore un tanãr de 21 de ani, din municipiul Husi, bãnuit de comiterea infractiunilor de furt calificat, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu detine permis de conducere. Politistii au demarat cercetãrile urmare a plangerii primite din partea unui bãrbat in varstã de 62 de ani, din municipiul Husi, care a sesizat faptul cã, in dimineata de 22 martie, a constatat lipsa autoturismului proprietate parcat in grãdina locuintei. În urma cercetãrilor efectuate, politistii au stabilit faptul cã in noaptea precedentã, tanãrul de 21 de ani, impreunã cu un alt tanãr de 19 ani, din aceeasi localitate, au sustras autoturismul pãrtii vãtãmate de pe un teren folosit de proprietar ca grãdinã. Autoturismul sustras era radiat din circulatie din anul 2016. Cei doi tineri s-au deplasat cu masina pe raza municipiului Husi, in tot acest timp la volanul masinii aflandu-se tanãrul de 21 de ani, care nu detine permis de conducere. Ulterior, cei doi au vandut autoturismul unui alt bãrbat, din aceeasi localitate. Politistii au recuperat autoturismul si l-au restituit pãrtii vãtãmate, iar pe numele celor doi tineri au fost intocmite dosare de cercetare penalã. Tanãrul de 21 de ani, a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Husi cu propunerea de se dispune o mãsurã preventivã. Unitatea de parchet a dispus cercetarea acestuia in stare de libertate. Tanãrul de 19 ani se aflã incarcerat in Penitenciarul Vaslui, in urma punerii in aplicare a unui mandat de executare a pedepsei de 2 ani si 6 luni inchisoare, emis pe numele lui de cãtre Judecãtoria Husi. Acesta este condamnat pentru comiterea unei alte infractiuni de furt calificat.