Taximetristul proxenet rãmâne în puscãrie

luni, aprilie 3, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a respins cererea de redeschidere a procesului penal fãcutã de Vasile Savin, un taximetrist vasluian condamnat definitiv la 6 ani de închisoare pentru proxenetism. Bãrbatul procura, sub promisiunea unui loc de muncã în strãinãtate, tinere pentru o retea de traficanti condusã de un alt vasluian, Aron Paraschiv Aroneasa, fiu de preot. Ajunse în Spania, fetele erau obligate sã se prostitueze, iar dacã refuzau, erau bãtute, una din ele fiind chiar „tatuatã” cu un cutit pe brat, ulterior, fiind vândute pur si simplu altor retele de traficanti.

În 2014, Curtea de Apel Iasi dãdea sentinta definitivã intrun dosar de trafic de persoane in care au fost implicati mai multi bãrbati, unii din Vaslui, care organizaserã o adevãratã retea de prostitutie care opera in Satu Mare, Spania si Germania, si care, prin bãtaie, obligau tinere romance sã se prostitueze. Capul retelei, Aron Paraschiv Aroneasa, fiul unui preot vasluian, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, in timp ce mana lui dreaptã, taximetristul Vasile Savin, cel care procura ‘carnea vie’ ademenind tinere sãrace sub promisiunea unui loc de muncã in strãinãtate, a primit o pedeapsã de 6 ani de inchisoare. Indivizii au fost arestati in 2010, dupã ce una dintre tinerele romance obligate sã se prostitueze in Burgos, Spania, a povestit unui client neamt cum era silitã sã facã acest lucru, clientul induiosat rãscumpãrand-o de la proxeneti pentru a o scãpa. Ea a povestit cum, impreunã cu colegele sale, ajunse acolo cu promisiunea unui loc de muncã, erau sechestrate, bãtute si, in cazul in care nu executau ordinele preoxenetilor, ‘tatuate’ cu tigara aprinsã sau cu cutitul. Ulterior, stabilimentul in care tanãra era tinutã a fost perchezitionatã de politisti, fetele, internate intr-un centru pentru persoane traficate din Barcelona, iar traficantii romani de carne vie, retinuti. Fata, fusese convinsã in anul 2006, pe cand avea doar 17 ani, de prietenul unei vecine, sã meargã la muncã, ca babysitter, in Spania. Ajunsã in Burgos, ea a fost dusã intr-un club, i-au fost confiscate actele si obligatã prin bãtãi sã intretinã relatii sexuale cu diversi clienti. Conform procurorilor, Aroneasa si complicii sãi ar fi obtinut ar fi obtinut de pe urma fetelor obligate sã se prostitueze peste 400.000 de euro. Imediat dupã condamnare, proxenetii au incercat sã scape de o parte din pedeapsã, dupã ce au vãzut cã, in 2014, la recursul declarat la Curtea de Apel Iasi, la doi dintre complicii sãi li s-a redus pedepsele, de la cate 6 ani de inchisoare, cu executare, la pedepse cu suspendare. Mai mult, Aroneasa a incercat chiar sã obtinã rejudecarea procesului, pe motiv cã una dintre victimele sale si-ar fi schimbat declaratiile, cerere respinsã in februarie de Tribunalul Vaslui. Vasile Savin a urmat exemplu sefului sãu si, in decembrie 2016, a depus o cerere asemãnãtoare, de revizuire a sentintei. La fel ca Aroneasa, nici Savin nu a avut castig de cauzã, instanta respingand, ca nefondatã, cererea proxenetului. În mod sigur, cei doi nu se vor opri aici, dat fiind cã deciziile luate de Tribunalul Vaslui nu sunt definitive, putand fi atacate la instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi. Culmea, panã sã se judece apelurile celor doi, ei ar putea depune deja cereri de eliberare conditionatã, dupã ispãsirea a 2/3 din pedeapsã, astfel cã, in mod sigur, vor ajunge curand din nou in fata judecãtorilor vasluieni.