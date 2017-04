«Tarzan» din Bãdeana, condamnat definitiv

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Un tânãr dintr-un sat din apropierea municipiului Bârlad înfiintase, în curtea casei printilor sãi, o adevãratã plantatie de canabis, fapt pentru care a fost condamnat la 4 luni si 20 de zile de închisoare, pentru cultivare si detinere de droguri de mare risc. Cultivatorul, Marius Ciubotaru, zis „Tarzan”, care considera cã consumul de droguri în scop recreativ, fãrã a da si la altii, nu-i mare scofalã, a constestat fãrã succes sentinta Tribunalul Vaslui.

Prin Bãdeana, Marius Dumitru Ciubotaru, poreclit de sãteni ‘Tarzan’, se lãuda tuturor cã, dupã ce a stat cativa ani prin tãri strãine, poate face rost de orice, inclusiv droguri sau arme, fãrã sã pãteascã absolut nimic. Spusele lui au ajuns la urechile politistilor Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul IPJ Vaslui care, in iunie 2016, au decis sã-i facã o vizitã, sub suspiciunea detinerii de substante stupefiante. Laudele tanãrului de 32 de ani s-au dovedit a nu fi desarte, in urma perchezitiei fiind descoperite nu mai putin de 4 kilograme de canabis, inclusiv plante cultivate in ghivece si seminte pãstrate in acest scop, dar si douã pistoale, o pusca cu aer comprimat si 1.000 de alice de plumb, toate nedeclarate. Marius Ciubotaru a recunoscut cã planta drogurile in grãdina casei pãrintilor sãi, insã a declarat cã substantele interzise erau destinate exclusiv consumului propriu, nu pentru distribuire. ‘Tarzan’ din Bãdeana a fost trimis in judecatã pentru comiterea infractiunilor de cultivare si detinere de droguri de mare risc pentru consum propriu. La inceputul lunii noiembrie 2016, Tribunalul Vaslui l-a condamnat pe cultivatorul de droguri vasluian la 4 luni de inchisoare pentru detinere de droguri si la alte 2 luni, pentru cultivarea lor, prin contopire rezultand o pedeapsã totalã de 4 luni si 20 de zile de inchisoare si interzicerea unor drepturi civile timp de 3 ani. Instanta a mai decis ca drogurile confiscate sã fie distruse. Imediat, Marius Ciubotaru a contestat aceastã sentintã, sustinand, si in fata judecãtorilor Curtii de Apel Iasi, cã el de fapt nu a fãcut nimic rãu, iar drogurile le lua doar in scop recreativ, in lipsa unei alte activitãti distractive intrun sat ca Bãdeana. Explicatiile tanã rului nu i-au convins pe judecãtorii ieseni, care au respins, ca nefondat, apelul lui ßTarzan’, tanã rul fiind condus la Penitenciar pentru executarea sentintei.