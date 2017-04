Târgul Proiectelor Comunitare, un succes

luni, aprilie 3, 2017, 3:00

În cadrul celei de-a treia editii a Targului Proiectelor Comunitare din judetul Vaslui, desfãsurat, recent, la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui, reprezentantii World Vision Romania, organizatorul evenimentului, au tinut sã evidentieze o parte din cele 160 de proiecte, initiative si campaniaii desfãsurate de cei peste 150 de voluntari din zona ruralã a judetului Vaslui, fiind recompensate cu plachete la cele 14 categorii ale competitiei. ßAm apreciat viziunea fundatiei World Vision Romania, si anume, aceea cã ea nu vine in comunitatea ta sã facã ceva in locul membrilor comunitãtii, ci vine sã rezolve ceva impreunã cu acestia. De aceea, este foarte important sprijinul si interesul comunitãtii in astfel de proiecte si nu ezit sã vã felicit, pe cei de fatã, si nu numai, pentru implicarea si devotamentul in slujba comunitãtii. Sustin si felicit implicarea activã a organizatiilor non-guvernamentale, de aceea cred cã un eveniment desfãsurat ca cel de astãzi, vine, nu numai sã recunoascã si sã premieze eforturile partenerilor implicati, ci si ca o oportunitate de a impãrtãsi experientele fiecãruia. Felicit atat institutiile ce vor fi nominalizate in cadrul festivitãtii de premiere, cat si pe cei premiati. Sunteti un exemplu in promovarea spiritului comunitar si promovarea dezvoltãrii durabile a comunitãtilor rurale’, a declarat prefectul Isabel Bogdan, prezent la eveniment. La festivitatea de premiere a fost prezentã si Daniela Buzducea, director advocacy World Vision Romania, care a tinut sã aminteascã faptul cã in acest an a fost initiat, cu sprijinul LIDL Romania, proiectul ßPaine si Maine’, de tip ßscoalã dupã scoalã’, unde 120 de copii din localitatea Pãdureni, comuna Osesti, Parpanita si Cioatele, din Negresti, primesc in fiecare zi o masã caldã si sunt sprijiniti in efectuarea temelor si derularea activitãtilor extrascolare.