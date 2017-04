Tânãrul care si-a ucis bunica, internat la Spitalul de Psihiatrie Grajduri

joi, aprilie 20, 2017, 3:00

Judecãtorii Tribunalului Vaslui au decis internarea fortatã, la Spitalul de Psihiatrie si pentru Mãsuri de Sigurantã Pãdureni – Grajduri, a lui Daniel Marian Bâcu, tânãrul în vârstã de 20 de ani, din Gura Bustei, care, pe 24 februarie si-a ucis bunica, o fostã învãtãtoare care-l avea în grijã. Cruzimea faptei (bãtrâna de 74 de ani a fost înjunghiatã de 49 de ori, ucigasul dormind apoi în aceeasi casã douã zile, pânã a fost descoperit) a determinat judecãtorii sã cearã evaluarea psihiatricã a tânãrului, acesta fiind cunoscut cu probleme psihice.

La sfarsitul lunii februarie, locuitorii din Gura Bustei, suburbie a municipiului Vaslui, au fost ingroziti de sfarsitul tragic al unei vecine in varstã de 74 de ani, fostã invãtãtoare, ucisã de propriul nepot. Crima a fost descoperitã de un vecin al femeii, care, ingrijorat de faptul cã victima nu mai fusese vãzutã de douã zile, a mers la bãtranã pentru a vedea dacã nu are nevoie de ajutor. Cel care i-a deschis a fost nepotul victimei, Daniel Marian Bacu, in tanãr in varstã de 20 de ani, elev la seral la un liceu vasluian, aflat in grija bãtranei dupã ce mama acestuia plecase la muncã in Suedia. Bãiatul i-a spus vecinului cã bunica lui este plecatã la cumpãrãturi, fapt care l-a mirat pe bãrbat, care stia cã bãtrana se deplaseazã foarte greu. Vecinul a anuntat, la numãrul de urgentã 112, politistii, cãrora le-a povesit suspiciunile sale, alimentate si de faptul cã stia cã nepotul are unele probleme psihice. Politistii au gãsit cadavrul femeii in pat, acoperit cu o plapumã, ulterior legistii descoperind cã victima fusese ucisã cu nu mai putin de 49 de lovituri de cutit. Luat la intrebãri, nepotul Daniel Marian Bacu a recunoscut cã el este ucigasul, fãrã a putea insã prezenta vreo explicatie pentru fapa sa. Dat fiind problemele sale psihice, judecãtorii vasluieni au dispus internarea tanãrului la Sectia de Psihiatrie a SJU Vaslui, urmand a fi evaluat de o comisie medico-legalã, formatã din psihiatri si medici legisti, pentru a se stabili dacã a avut sau nu discernãmant in momentul comiterii faptei. Urmare a rezultatului evaluãrii acestei comisii, sãptãmana trecutã, judecãtorii Tribunalului Vaslui au decis ßinternarea medicalã provizorie a fãptuitorului Bacu Daniel Marian intr-o unitate specializatã de asistentã medicalã (Spitalul de Psihiatrie si pentru Mãsuri de Sigurantã Pãdureni Grajduri, jud. Iasi), panã la insãnãtosire sau panã la ameliorarea stãrii de sãnãtate care inlãturã starea de pericol ce a determinat luarea mãsurii’. În consecintã, in aceeasi zi, politistii l-au ridicat pe nepotul ucigas de la spitalul vasluian si l-au transportat la Pãdureni – Grajduri. Trebuie spus cã la respectivul spital iesean sunt internati cei mai periculosi bolnavi psihic de pe raza a nouã judete – Iasi, Botosani, Suceava, Neamt, Bacãu, Vaslui, Vrancea, Harghita si Covasna. Cei mai multi dintre cei circa 300 de bolnavi sunt internati pe baza unui ordin judecãtoresc, iar cazurile in care acestia ajung sã mai pãrãseascã unitatea spitaliceascã sunt foarte rare. Datã fiind starea sa mentalã, este posibil ca nepotul ucigas sã devinã unul dintre locatarii permanenti ai respectivului spital.