Tâlhari minori, retinuti de politisti

miercuri, aprilie 12, 2017, 3:00

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Barlad au probat activitatea infractionalã a doi tineri in varstã de 16 ani, ambii domiciliati in municipiul Barlad. Acestia sunt bãnuiti de sãvarsirea infractiunii de talhãrie, faptã comisã asupra unei tinere de aceeasi varstã, din aceeasi localitate. La inceputul lunii aprilie, in timp ce tanãra se deplasa pe raza municipiului Barlad vorbind la telefon, unul din tineri i-a smuls aparatul din manã si a fugit. Ulterior, cei doi tineri au valorificat telefonul la o casã de amanet. În urma activitãtilor desfãsurate de politisti, prejudiciul a fost recuperat si restituit pãrtii vãtãmate.