Sute de vasluieni si-au cumpãrat bilete în statiunile de tratament balnear

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a repartizat pânã la aceastã data biletele de tratament pentru patru serii de beneficiari. În total, au fost ditribuite 311 bilete, din care 254 au fost vândute iar 57, returnate.

În seria I au beneficiat de tratament balnear 84 de pensionari si asigurati la sistemul public de pensii, in seria a II-a, 78 de beneficiari, in seria a III-a, 71, iar in seria a IV-a, 78. Pentru seria a V-a au fost repartizate 69 de bilete tratament, cu plecarea din data de 7 mai. Statiunile in care vor merge vasluienii sunt Nicolina, Amara, Pucioasa, Bala, Bizusa, Geoagiu-Bãi, 1 Mai, Covasna, Lacul Sãrat, Sãrata Monteoru. Vasilica Robu, directorul CJP Vaslui, spune cã, panã in prezent, au fost depuse 3.630 de cereri. Biletele pentru statiunile care nu sunt administrate de Casa Nationalã de Pensii vor fi distribuite judetelor dupã data de 1 mai. ‘Biletele de tratament se acordã individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situatia neridicãrii biletului de tratament repartizat pentru o serie, solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivã sau, dupã caz, la cerere, pentru o altã serie’, a explicat Vasilica Robu. Pentru a se putea inscrie in vederea obtinerii unui bilet de tratament, potentialul beneficiar depune la sediul CJP Vaslui cererea tip si copia buletinului sau cãrtii de identitate, urmand ca restul documentelor sã fie atasate la momentul eliberãrii biletului.