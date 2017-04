Sub influenta alcoolului si fãrã permis, la volan

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

Politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni au depistat în trafic un bãrbat care conducea un autoturism, desi consumase bãuturi alcoolice si nu era posesor de permis de conducere.

Pe 29 martie, in jurul orei 04.00, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit in trafic, pentru un control de rutinã, pe raza localitãtii de frontierã Lunca Veche, un autoturism inmatriculat in judetul Bacãu, condus de C.C., in varstã de 33 de ani, care era insotit de M.D., in varstã de 22 de ani, ambii cu domiciliul pe raza judetului Vaslui. Cu ocazia controlului de frontierã, politistii de frontierã au observat cã C.C. emanã o puternicã halenã alcoolicã, motiv pentru care a fost chemat un echipaj din cadrul Serviciului Politiei Rutiere Husi. Rezultatul testãrii lui C.C. cu aparatul etilotest a fost de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Husi in vederea recoltãrii de probe biologice. Procedandu-se la verificãri suplimentare, politistii de frontierã au constatat cã C.C. este proprietarul autoturismului in cauzã, dar cã nu este posesor de permis de conducere. bãrbatul a spus cã a apelat la M.D. pentru a-i conduce autoturismul panã in municipiul Husi, pentru a-l alimenta cu carburant. La intoarcere, in apropiere de localitatea Lunca Veche, la propunerea lui M.D., a hotãrat sã se urce la volanul autoturismului, pentru a invãta sã conducã. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu posedã permis de conducere, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de cãtre o persoanã care, la momentul prelevãrii mostrelor biologice, are o imbibatie alcoolicã de peste 0,80 g/l alcool pur in sange si incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea desinerii permisului de conducere, pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care stie cã nu detine permis de conducere.