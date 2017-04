Start al Olimpiadei Interdisciplinare «Stiintele Pãmântului», editia XXI, etapa nationalã, Vaslui, 2017

joi, aprilie 27, 2017, 3:00

În perioada 27 – 30 aprilie, municipiul Vaslui gãzduieste editia a XXI-a a Olimpiadei Interdisciplinare „Stiintele Pãmântului”, ocazie cu care 118 concurenti din întreaga tarã îsi vor etala cunostiintele de chimie, fizicã, geografie si biologie. Din judetul Vaslui vor participa cu nu mai putin de 7 concurenti calificati în aceastã fazã a competitiei, a cãrei etapã internationalã va avea loc pe Coasta de Azur. Probele teoretice si cele experimentale se vor desfãsura la Liceul Teoretic „Emil Racovitã”, iar festivitãtile de deschidere si cea de premiere vor avea loc la Casa de Culturã „Constantin Tãnase”.

Pentru a doua oarã, dupã 2010, judetul Vaslui va fi gazda unuia dintre cele mai importante concursuri destinate liceenilor, etapa nationalã a Olimpiadei Interdisciplinare ‘Stiintele Pãmantului’. Aceastã a XXI-a editie a Olimpiadei se va desfãsura in municipiul Vaslui, pe parcursul a douã zile, 28 si 29 aprilie, astãzi fiind programatã sosirea si primirea participantilor, de la la orele 18.30, la Casa de Culturã ‘Constantin Tãnase’ urmand sã aibã loc festivitatea de deschidere, pentru ca, in aceeasi locatie, duminicã, de la orele 9, sã aibã loc festivitatea de premiere. ‘Suntem onorati sã ghidãm pasii acestor elevi meritorii, pe parcursul acestor zile, sã le oferim intregul nostru sprijin, astfel incat sã dovedim cã meritãm increderea ce ne-a fost acordatã pentru a organiza o competitie de nivel national, la care participã un numãr impresionant de elevi din intreaga tarã’, a declarat Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui, organizatorul competitiei. ‘Îmi face o deosebitã plãcere sã urez bun venit in tinutul nostru voievodal, tuturor profesorilor si elevilor participanti la aceastã Olimpiadã, prin care se urmãreste punerea in evidentã a performantelor elevilor si ale profesorilor, deopotrivã. Doresc ca locurile, traditiile, ospitalitatea si profesionalismul organizatoric al gazdelor sã ofere tuturor participantilor clipe de neuitat, astfel incat acestia sã poarte peste ani ganduri si amintiri plãcute despre un tinut al performantei si frumusetii’, lea urat Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui participantilor, pe site-ul competitiei. La etapa nationalã a Olimpiadei Interdisciplinare ‘Stiintele Pãmantului’, Vaslui, 2017, participã nu mai putin de 118 elevi din intreaga tarã, si, datoritã rezultatelor obtinute la etapa judeteanã, judetul Vaslui va fi reprezentat de nu mai putin de 7 concurenti, una dintre cele mai numeroase delegatii, dupã cea a elevilor de la liceele din Bucuresti. Patru dintre ei – Cãtãlin Stoian, Andu Florin Munteanu, Alexandra Dana Botas si Elena Apostu – sunt elevi ai Colegiului National ‘Gh. Rosca Codreanu’, in timp ce liceele din Vaslui si Husi sunt reprezentate de cate doi concurenti. Este vorba de olimpicii Maria Alexandra Lãzescu si Tudor Octavian Sarbu, de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ din Husi, si Vlad Gabriel Simbotin si Tudor Cãtãlin Ailioaiei, elevi ai Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui. Probele teoretice si cele experimentale se vor desfãsura la Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’. Etapa internationalã a acestei Olimpiade va avea loc in aceastã varã, pe Coasta de Azur. Costurile legate de organizarea acestor evenimente sunt asigurate, in mare parte, de Ministerul Educatiei, insã atat Primãria municipiului Vaslui, cat si Consiliul Judetean s-au implicat foarte mult, atat logistic cat si financiar, considerand acest drept o bunã oportunitate pentru promovarea imaginii zonei.