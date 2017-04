Somajul la Vaslui: scump, dar nu nepretuit!

miercuri, aprilie 12, 2017, 3:00

Statul român a cheltuit, anul trecut, peste 12 milioane de lei cu somerii din judetul Vaslui. Banii au fost alocati pentru plata indemnizatiilor lunare si a subventiilor acordate pentru angajarea absolventilor, în formarea profesionalã si stimularea mobilitãtii fortei de muncã etc. pentru a vedea cât de scumpi, la propriu, sunt somerii Vasluiului, de mentionat cã, în acelasi an, Fiscul a colectat la bugetul consolidat doar 9,68 milioane lei.

Anul trecut, in judetul Vaslui s-au cheltuit peste 12 milioane de lei pentru indemnizatiile somerilor si acoperirea mãsurilor de sprijin in vederea ocupãrii unui loc de muncã. Conform ultimelor date publicate de Institutul National de Statisticã, in anul 2016, la nivelul judetului Vaslui sau alocat indemnizatii de somaj in valoare de 7,7 milioane lei pentru somerii cu experientã in muncã si 621 mii lei pentru somerii fãrã experientã in muncã (absolventii unei institutii de invãtãmant). Ajutorul de somaj si ajutorul de integrare profesionala reprezintã sumele acordate, la cererea persoanelor indreptãtite, potrivit Legii nr. 1/1991, republicatã in anul 1994 si completatã prin OUG nr. 47/1997, pe o perioadã de cel mult 270 de zile calendaristice. Pentru incurajarea angajãrii absolventilor, anul trecut, in judetul Vaslui s-a cheltuit o sumã de 387 mii lei. Plata absolventilor reprezintã suma acordatã angajatorilor care au incadrat in muncã pe duratã nedeterminatã, absolventi ai unor institutii de invãtãmant. Suma lunarã se stabileste conform Legii nr. 76/ 2002, art. 80, alin. 1, cu modificãrile si completãrile ulterioare, art. 84 si Legii nr. 335/2013.

Bani pentru formarea profesionala

Sume importante au fost achitate si pentru stimularea agentilor economici care angajeazã someri din categorii defavorizate. Este vorba despre subventiile acordate angajatorilor care au incadrat in muncã pe duratã nederminatã absolventi din randul persoanelor cu handicap. Suma lunarã se stabileste conform Legii nr. 76/2002, art. 80, alin. 2. Pe acest segment de finantare, in judetul Vaslui s-au efectuat plãti totale in valoare de 2,7 milioane lei. Cheltuielile cu formarea profe – sio nalã in judetul Vaslui s-au ridicat la 337 mii lei, in 2016, iar pentru stimu – larea somerilor care se angajeazã inainte de expirarea perioadei de somaj, 147 mii lei. Plãtile pentru combaterea marginalizãrii sociale au fost in valoare de 282 mii lei, iar pentru stimularea mobilitãtii fortei de muncã, 35 mii lei.

Media ratei somajului în 2016 a fost de 10,89%

Anul trecut, rata somajului din judetul Vaslui s-a situat la un nivel usor mai ridicat decat in anul 2015. Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, media ratei somajului in 2016 a fost de 10,89%, cu o crestere de 0,14 puncte procentuale comparativ cu anul 2015, cand s-a inregistrat o ratã a somajului de 10,75%. La inceputul anului 2016, in judetul Vaslui s-a pornit de la un numãr de 16.210 someri si s-a ajuns panã la valoarea maximã de 17.100 someri, in luna octombrie. Intrãrile efective in evidentele somajului au fost de 9.451 persoane, iar iesirile din evidentele somajului au fost de 9.046 persoane. Rata somajului la bãrbati a fost in mod constant mai mare decat cea inregistratã in randul femeilor, la finele anului 2016 rata somajului masculin fiind de 13,84%, iar cea femininã, de 7,92%. Rata somajului in anul 2016 a avut o evolutie diferitã fatã de anul anterior, in sensul cã, de la inceputul anului si panã in luna octombrie, s-a inregistrat un trend crescãtor, pornind de la un pol de minim, in luna februarie, de 10,39% si ajungand la un pol de maxim, de 11,66%, in luna octombrie. Practic, anul 2016 a fost caracterizat de o crestere constantã a ratei somajului incã de la inceputul anului. Acest lucru se datoreazã disponibilizãrilor colective, scãderea angajarilor in domeniul constructiilor si a prestãrilor de servicii, inscrierea in evidentã a absolventilor de invãtãmant promotia 2016.