Social-democratii cred cã gheata patinoarului a fost cam «subtire»

marți, aprilie 11, 2017, 3:00

Fac opozitie, nimic de spus, dar si la proiectele lor, dacã este sã dãm crezare spuselor alesilor locali din partea PSD, membri în Consiliul Local (CL) Bârlad, care au declansat, sãptãmâna trecutã, o campanie de prezentare publicã a tuturor membrilor grupului PSD. De aceastã datã a fost rândul consilierului local Andrei Huiban. Ieri, el a criticat managementul Executivului pe ultima investitie localã, patinoarul, inaugurat în premierã pentru Bârlad, în aceastã iarnã. Întrebat dacã este la fel de dispus sã critice si investitiile realizate în timpul în care socialdemocrat ii au fost la putere, Huiban a admis cã „existã posibilitate de regândire, oricând”.

Ieri, in cadrul unei conferinte de presã, consilierul local Andrei Huiban, care ocupã si functia de secretar general al PSD Barlad, a prezentat public rãspunsul pe care grupul pe care il reprezintã in CL Barlad l-a primit la o interpelare referitoare la balanta de venituri si cheltuieli a municipalitãtii cu cea mai nouã investitie localã, respectiv patinoarul inaugurat in aceastã iarnã de primarul Dumitru Boros. ‘Dupã cum se stie, noi am criticat, in sens pozitiv, proiectul patinoarului incã din momentul in care el a fost prezentat in CL. Adicã, nu am fost de acord cu forma sa, dar am fopst de acord pe fond. Respectiv, initiativa am apreciat-o ca lãudabilã si ca pe un rãspuns la nevoile populatiei, care si-a dorit aceastã modalitate de petrecere a timpului liber. Însã, in privinta costurilor mari, dar mai ales a scopului investitiei, am avut de obiectat. Am contestat valoarea investitiei, respectiv peste 224.000 lei. Prin urmare, pe 2 martie, am cerut un rãspuns de la primarul orasului in privinta cheltuielilor si veniturilor patinoarului. L-am primit, in timp util, sã spunem, de la Directia de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor, asa cum era si normal. Si astfel am aflat cã, in functie de investitia initialã, vorbim despre un deficit de aproape 100.000 de lei. Întrebarea care se ridicã este dacã s-a mers pe satisfacerea unei nevoi sociale – lucru realizat, dupã cum s-a vãzut in gradul de satisfactie a locuitorilor orasului – sau pe cea economicã, unde s-au pierdut bani. Dacã s-a mers pe componenta socialã, atunci de ce nu s-a admis amendamentul nostru, prin care am cerut gratuitate pentru toti copiii? Pentru cã, asa cum am constatat, dacã s-a mers pe cea economicã, iatã, profitabilitatea investitiei nu a mai existat… Deci, obiectivul de investitii numit panoar nu si-a atins scopul economic! Si atunci de ce nu s-a mers doar pe componenta propusã de noi, respectiv cea socialã? Sunt intrebãri pe care le punem’, a spus consilierul Andrei Huiban. În plus, acesta a mai punctat, cu subiect si predicat, cã, in ce ii priveste pe consilierii social-democrati, patinoarul este o investitie care trebuie mentinutã, insã numai si numai cu o directie bine definitã. Nicidecum dupã una… orientatã politic. ‘Mergem pe satisfacerea nevoilor sociale cu aceastã investitie si… cam atat! Dãm gratuitate tuturor copiilor panã in 14 ani, asa cum am cerut in CL la momentul initierii proiectului. Nu facem un proiect pe care doar sã il prezentãm frumos la televizor si in plus sã il mai si inaugurãm in campaniile electorale, in prezenta unor candidati ai PNL (aluzie la momentul inaugurãrii patinoarului de cãtre primarul Boros in compania cadidatului de pe atunci al PNL la Camera Deputatilor, actualul deputat de Vaslui, Daniel Olteanu, n.r.). Culmea, acum vãd cã expunerea publicã a aceluiasi candidat nu mai dã roade, pentru cã pãrtile sunt… certate. Dar, vreau sã vã mai dau exemplul de la Botosani, care si-a amenajat un patinoar similar, cu aproximativ aceleasi fonduri, dar care si-a recuperat investitia in circa o lunã de functionare. În concluzie, noi vrem doar schimbarea filosofiei investitiei, pentru cã nu ne opunem sub nicio formã continuãrii acesteia. Pentru cã nu multi bãrlãdeni isi permit sã isi trimitã copiii la patinoar pentru 5 lei…’, a mai spus Huiban. Întrebat dacã a avut curiozitatea sã cearã balante similare de venituri si cheltuieli si de la celelalte douã investitii (Centrul de revitalizare corporalã si loisir si Cinema ‘Victoria’) importante din Barlad – pentru o comparatie pertinentã – consilierul Andrei Huiban a declarat cã nu a fãcut acest lucru. Dar nici nu s-a interesat in amãnunt, asa cum a fãcut-o in cazul patinoarului, dacã minorii panã in 14 ani ar fi fost la fel de interesati de gratuitãti la cinematograful 3D (unde biletul de intrare pentru ei este de 10 lei) sau la bazinul de inot, cum ar fi de patinaj, unde in aceastã iarnã s-a perceput un tarif de 5 lei pentru copii. Asta in conditiile in care tarifele pentru toate cele trei obiective au fost votate de consilierii locali. ‘Am fost la terenul unde a fosta menajat patinoarul si am vãzut aceleasi gunoaie, in timp ce la Baia Comunalã mãcar a fost stins un focar de infectie care dãnuia demult in centrul orasului. Poate multi nu isi permit sã isi trimitã copiii nici la cinema, nici la centrul de loisir… Dar, la momentul la care am stabilit tarifele si pentru centru, si pentru cinema, poate am gandit o recuperare a investitiei, insã asta nu inseamnã cã acum nu putem regandi. Si da, asa cum spuneti, putem legifera, putem propune colegilor din CL gratuitãti pentru copii, deci suntem deschisi’, a incheiat Andrei Huiban.