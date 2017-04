SOC: Cornel Plesu, radiat din rândul liberalilor!

joi, aprilie 27, 2017, 3:00

Consilierul local Cornel Plesu isi poate lua adio de la mandatul pe care l-a obtinut in vara anului trecut, la alegerile locale, asta dupã ce, marti, 25 aprilie, membrii birourilor permanente, local de la Barlad si judetean, au votat radierea sa din randul membrilor PNL. Motivul, la acest moment, este cel cunoscut de toatã lumea. Vorbim aici de trecutul indoielnic al lui Cornel Plesu. Acesta a fost acuzat si ulterior dovedit de a fi colaborat cu fosta Securitate, lucru pe care, dupã pierderea definitivã a procesului cu CNSAS, si l-a asumat fãrã prea mari rezerve. Asa se face cã, intr-un exercitiu rar de demnitate, Plesu a iesit de multe ori in fata electoratului acceptand sã isi poate crucea. Ca drept dovadã, Plesu a fost ales, pe rand, consilier local, judetean si in vara anului 2016, din nou consilier local. A fost, la un moment dat, la o ‘mustatã distantã’ sã ocupe functia de manager local al Barladului. Si asta pe cand se avea de la bine spre excelent cu fostul primar Constantin Constantinescu, de la PSD. Dupã votul dat de membrii birourilor local si judetean, dar in lipsa lui – Plesu fiind plecat din localitate – am incercat sã il contactãm, pentru o reactie. Din pãcate, incã alesul local Cornel Plesu nu a rãpuns la telefonul mobil. Trebuie spus cã, in eventualitatea in care decizia celor douã birouri va rãmane definitivã, acesta isi va pierde mandatul de consilier local, locul sãu putand fi luat de supleantul de pe lista PNL Barlad de la alegerile locale, in spetã profesorul Costel Pascaru.