«Siguranta Rutierã», tema finalã a Sãptãmânii Prevenirii Criminalitãtii

marți, aprilie 11, 2017, 3:00

Activitãtile din finalul „Sãptãmânii Prevenirii Criminalitãtii” au fost dedicate elevilor si au avut drept temã „Siguranta Rutierã”. În anul 2016, principalele cauze ale accidentelor grave produse pe raza judetui nostru au fost abaterile pietonilor (51 de accidente), abaterile cãrutasilor (25 de accidente) si abaterile bicilistilor (23 de accidente).

Politisti din cadrul Compartimentului de Analizã si Prevenire a Criminalitãtii, impreunã cu politisti din structurile rutiere si de ordine publicã din mediul urban si rural au desfãsurat activitãti preventive la unitãti de invãtãmant de pe raza judetului Vaslui. Acestia au vorbit elevilor despre accidentele rutiere cu victime in randul minorilor. Politistii au vizat formarea conduitei preventive a elevilor in calitate de participanti la traficul rutier, ca pietoni, biciclisti sau conducãtori de scutere/autovehicule. Au fost purtate discutii privind evolutia, cauzalitatea si consecintele grave ale accidentelor rutiere produse pe raza judetului Vaslui, scopul fiind acela de a-i determina sã constientizeze pericolul la care se expun in cazul nerespectãrii regulilor de circulatie. În anul 2016, principalele cauze ale accidentelor grave produse pe raza judetui nostru au fost abaterile pietonilor (51 de accidente), abaterile cãrutasilor (25 de accidente) si abaterile bicilistilor (23 de accidente). S-a discutat de asemenea despre vulnerabilitatea pietonilor din mediul rural deoarece nu existã trotuare, iar deplasarea trebuie efectuatã pe acostament, pe poteci laterale. În acest sens s-a insistat pe o atentie sporitã din partea pietonilor tinand cont de faptul cã unii conducãtori auto sunt neatenti, se pot afla sub influenta bãuturilor alcoolice sau pot avea defectiuni la sistemul de franare sau directie. De asemenea, au fost vizionate imagini ale unor accidente rutiere in care au fost implicati minori si spoturi cu caracter preventiv. Împreunã cu politistii elevii au con cluzionat faptul cã ßaccidentul rutier se poate produce intr-o fractiune de secundã, nu-si alege victimele, si poate transforma iremediabil si pentru totdeauna viata’.