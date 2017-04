Sesiunea specialã a bacalaureatului se va desfãsura între 29 mai si 9 iunie

miercuri, aprilie 5, 2017, 3:00

Absolventii de liceu participanti la loturile nationale lãrgite ce se pregãtesc pentru competitiile internationale, precum si absolventii de liceu care sustin examenul de admitere in universitãtile din strãinãtate se vor putea inscrie la sesiunea specialã a examenului de bacalaureat in zilele de 27 si 28 mai, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit sursei citate, in zilele de 29 si 30 mai vor avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã – proba A si evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba maternã – proba B. Pe 31 mai vor fi evaluate competentele lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã – proba C, iar pe 2 – 3 iunie competentele digitale. Prima probã scrisã, cea la limba si literatura romanã, va avea loc pe 6 iunie. Ea va fi urmatã o zi mai tarziu de proba obligatorie a profilului, iar pe 8 iunie de proba la alegere a profilului si specializãrii. Proba scrisã la Limba si literatura maternã se va sustine pe 9 iunie, iar rezultatele vor fi afisate in aceeasi zi panã la ora 18.00. Tot pe 9 iunie se vor depune si contestatiile in intervalul 18.00 – 20.00. Rezultatele finale vor fi afisate pe 10 iunie.