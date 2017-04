Senatorul ALDE Ion Hadârcã si-a deschis birou parlamentar la Vaslui

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

Duminicã, senatorul ALDE de Vaslui Ion Hadârcã a inaugurat, în municipiul resedintã de judet, în prezenta oficialitãtilor locale si judetene, precum si a unei consistente delegatii venite din Republica Moldova, cabinetul senatorial. Este, a subliniat parlamentarul, materializarea unei promisiuni fãcute încã din campania electoralã, de a aduce mai aproape nu doar românii de pe cele douã maluri ale Prutului, ci si pe cei din diaspora.

Duminicã, la ora 12.00, biroul parlamentar al senatorului ALDE de Vaslui Ion Hadarcã era plin de lume. Membri de partid din intreg judetul, directori de servicii deconcentrate, cãrora li s-au alãturat Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean, si Ciprian Trifan, vicepresedintele aceleiasi institutii, dar si Adrian Chirvasã, protopopul Vasluiului, au salutat deschiderea noului biroul parlamentar, considerat necesar nu doar pentru facilitarea comunicãrii cu cetãtenii, asiguratã de Sorin Braniste, seful de cabinet al senatorului Ion Hadarcã, ci mai cu seamã din perspectiva dorintei de a strange legãtura cu moldovenii din judetul Vaslui, tot mai multi de la un an la altul. Este motivul pentru care, în scurt timp, cabinete similare vor fi deschise si în municipiile Barlad si Husi. De altfel, evenimentul s-a axat pe sublinierea aspectelor care ii leagã panã la identificare pe romanii de pe cele douã maluri ale Prutului. Aceeasi limbã, aceeasi obiceiuri si aceleasi idealuri istorice sunt doar trei dintre ‘trãsãturile care ne fac pe noi, moldovenii, sã vrem sã ne intoarcem acasã. Acum, la Vaslui, avem o nouã casã, pe care vrem sã o deschidem pentru cat mai multi romani’, a declarat Ion Hadarcã. Parlamentarul ALDE a avut invitati pe mãsura importantei evenimentului. Astfel, inaugurarea cabinetului senatorial a avut loc in prezenta unei puternice delegatii din Republica Moldova, care a dat o nouã dimensiune simbolicã unui eveniment altminteri normal. În delegatia moldoveneascã i-am putut remarca pe Oleg Bodrug, copresedinte al PLR Moldova, fost vicepresedinte al Parlamentului Republicii Moldova, pe jurnalistul Valeriu Sãhãrneanu, fost deputat, actualmente presedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, pe Valeriu Nemerenco, pretor (primar de sector, n.r.) al Chisinãului, sau pe Vladimir Grosu, fost director al televiziunii de stat din Republica Moldova. De mentionat cã, in paralel cu activitatea din judetul Vaslui, la Bucuresti, senatorul ALDE a infiintat un birou care se ocupã de relatia cu romanii din diaspora. ‘Este nu o sarcinã trasatã, ci o vocatie, aceea de a ne regãsi, frate cu frate, roman cu roman, in ciuda nedreptãtilor vremii’, a conchis senatorul Ion Hadarcã.