Sectorul constructiilor, în continuare în crizã

joi, aprilie 20, 2017, 3:00

Sectorul constructiilor din judetul Vaslui nu isi revine din crizã. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, in luna ianuarie 2017, au fost eliberate 16 autorizatii de construire pentru clãdiri rezidentiale, ceea ce inseamnã o reducere cu 30% fatã de luna ianuarie 2016, cand s-au inregistrat 23 de autorizatii. Si indicatorul locuinte terminate a inregistrat o reducere cu 5,6% pe total (118 in trimestrul IV 2016 fatã de 125 in trimestrul IV 2015). Pe medii, situatia se prezintã astfel: 32 locuinte in trimestrul IV 2016, in urban, si 45 in perioada similarã din anul 2015, respectiv 86 locuinte in trimestrul IV 2016, in rural, si 80 de locuinte in perioada similarã din anul 2015. În ultimii ani, sectorul constructiilor se confruntã cu un deficit tot mai mare de muncitori calificati. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a subliniat cã nu doar la Vaslui, ci peste tot in tarã, autoritãtile contractante se confruntã cu lipsa fortei de muncã in domeniu. ìToatã lumea, de la Oradea, la Brasov si Constanta se plange cã au plecat specialistii in constructii din tarã, iar firmele nu mai lucreazã in interiorul oraselor. Firmele preferã sã lucreze la contractele mari. Spre exemplu, noi, pe strada Nicolae Bãlcesu avem de ridicat la cotã 71 de cãmine, pentru a putea fi turnat asfaltul. De se ce nu aibã firmele 50 de oameni in altã parte, sã lucreze la un proiect mare, la un drum judetean, unde se pot turna usor kilometri de asfalt? Sã vinã in oras si sã toare asfalt printre blocuri e mult mai dificilî, a spus Vasile Pavãl.