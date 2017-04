Scumpirile «sapã» pensiile

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

Scumpirile alimentelor si serviciilor de tot felul au înghitit, deja, cresterile de pensii. Pensionarii sustin cã trãiesc la fel de greu ca în anii trecuti, iar problemele cu care se confruntã au rãmas nerezolvate. Medicamentele sunt tot scumpe, în spitale, serviciile nu s-au ameliorat, foile gratuite de transport nu sunt acceptate etc. Speranta bãtrânilor se leagã de data de 1 iulie 2017, când li s-a promis cã punctul de pensie va creste al 1.000 de lei.

Pensionarii vasluieni trãiesc la fel de prost ca in anii trecuti. Ioan Stamate, presedintele Comitetului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui, spune cã indexarea pensiilor si cresterea pensiei sociale la 520 lei, mãsuri sociale menite sã le facã viata mai usoarã beneficiarilor, sunt anulate de cresterea preturilor, asa cã viata bãtranilor rãmane la fel de grea. ìDe la inceputul lunii aprilie, se liberalizeazã pretul la gazele naturale. Creste punctul de pensie, dar creste si pretul la alimente, servicii si alte obligatii. Iei de aici si dai dincolo. Nu s-a schimbat nimic pentru noi. Se scumpeste gazul, combustibilul, iar cel care te transportã dintr-un loc in altul iti cere mai mult. Unde e bine?! Nu trebuie sã slãbim aceastã luptã… În spitale e aceeasi poveste, iar medicamentele nu se ieftinescî, a spus Ioan Stamate. Pe 27 martie, Iona Stamate a participat, la Bucuresti, la Consiliul National al Personelor Varstnice. La eveniment au luat parte reprezentati Ministerului Muncii, Finantelor, Sãnãtãtii. Toti oficialii guvernamentali au promis cã, de la 1 iulie 2017, punctul de pensie va creste la 1.000 de lei. ìEu am propus ca pentru sotul supravietuitor – de obicei sunt femeile de la tarã care au lucrat la CAP – sã se acorde un ajutor pentru plata cãldurii, energiei electrice si al altor utilitãti. Chiar dacã rãmane singur, sotul supravietuitor tot consumã. Am mai cerut sã se solutioneze problema cu foile de transport pentru veteranii de rãzboi. Dacã pe CFR nu sunt probleme, soferii de microbuze nu iau in considerare aceste documente. Din cei aproximativ 11.000 de veterani de rãzboi din judetul Vaslui, acum mai sunt in viatã circa 1.000î, a mai spus Ioan Stamate.

Cu pensii mici si datori

În cursul anului trecut, Casa Judeteanã de Pensii Vaslui a declansat sau a continuat procedura de executare silitã pentru 210 debitori persoane fizice. Debitori aveau datorii la bugetul de pensii care se ridicau la suma de 872.757 de lei. Panã la aceastã datã, s-a recuperat prin incasãri, retineri sau ca urmare a deplasãrii in teren, 345.553 de lei. În prezent, in judetul Vaslui sunt inregistrati un total 103.428 de pensionari. Anul trecut, au fost inregistrate 5.450 de dosare noi de pensie si 5.999 de cereri de modificare a drepturilor de pensie (recalculãri, schimbãri de grad, sistãri de pensie, suspendãri de pensie, modificare numãr urmasi, revizuiri ale dosarelor de pensie din oficiu). În aceeasi perioadã, au fost emise 82 decizii de acordare a unor indemnizatii in baza legilor speciale si un numãr de 417 decizii de respingere.