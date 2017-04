Scad creditele restante, cresc economiile în bãnci

joi, aprilie 27, 2017, 3:00

Vasluienii au intors roata in relatia cu bãncile comerciale. Dacã in anii trecuti creditele restante erau pe plus si economae in cãdere liberã, in ultimele luni, situatia s-a schimbat radical. Pe langã faptul cã ratele restante la creditele au scãzut puternic, populatia si firmele din judet economisesc tot mai mult. Conform datelor Bãncii Nationale a Romaniei (BNR), in luna februarie 2017, din credite in lei curente in valoare de 919,6 milioane lei, erau inregistrate credite restante de 138,5 milioane lei. La imprumuturile in valutã, la credite curente in sumã de 421 milioane lei, creditele restante s-au redus la 27,4 milioane lei. Spre comparatie, la inceputul anului trecut, firmele si populatia judetului Vaslui aveau contractate la bãncile comerciale credite in valoare totalã de 1.089 milioane de lei. Din aceastã sumã, 221,8 milioane lei reprezentau credite restante, ale cãror rate nu au fost achitate conform contractelor de imprumut. Pe segmentul imprumuturilor in valutã, la inceputul anului 2016, vasluienii aveau credite in valoare totalã de 528,5 milioane de lei, din care 46,4 milioane de lei reprezentau credite restante. Potrivit datelor BNR, in luna ianuarie 2017, disponibilitãtile la vedere in lei ale populatiei erau de 253,3 milioane de lei, in timp ce diponibilitãtile la vedere in valutã se cifrau la suma de 149,6 milioane de lei. În cazul depozitelor la termen, populatia avea, in ianuarie, 676,3 milioane de lei in bãnci, iar economiile in valutã se ridicau la 310,4 milioane de lei.