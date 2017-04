Sase persoane, între care un politist de frontierã, retinute în urma perchezitiilor de duminicã

marți, aprilie 11, 2017, 3:00

Sase persoane, între care un agent de politie de frontierã, au fost retinute pentru 24 de ore, de procurorii DIICOT Vaslui, pentru contrabandã cu tigãri.

Potrivit unui comunicat de presã al Directiei Generale Anticoruptie Vaslui, retinerile au fost fãcute in dosarul in care, duminicã, au avut loc perchezitii la 35 de locuinte, fiind aduse la audieri, cu mandate, 50 de persoane. În afara de cele 6 persoane retinute, procurorii au dispus, pentru alti 2 suspecti, mãsura controlului judiciar. Agentul de politie este acuzat de sãvarsirea infractiunilor de luare de mitã si complicitate la contrabandã in formã continuatã. Anchetatorii sustin cã pe data de 20 septembrie 2016, in mod direct, acesta a pretins sume de bani in legãturã cu indeplinirea unui act contrar indatoririlor sale de serviciu, constand in aceea cã, din proprie initiativã a propus unui colaborator autorizat in cauzã inlesnirea introducerii in tarã a unor cantitãti de tigãri din Republica Moldova, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal. De asemenea, in perioada 2015 – 2016, a inlesnit in mod repetat introducerea in Romania de tigãri provenite din Republica Moldova, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal. Duminicã au avut loc perchezitii la domiciliile suspectilor, actiune la care au participat politistii anticoruptie din Vaslui, Iasi si Bacãu, au participat efective din cadrul SCCO Vaslui, BCCO Iasi si Bacãu, suportul de specialitate fiind asigurat de cãtre Serviciul de Operatiuni Speciale Vaslui. Actiunea a fost derulatã cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui si a Grupãrii de Jandarmi Mobilã Bacãu.