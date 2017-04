Sase ani de închisoare pentru cã si-a înjunghiat concubina

miercuri, aprilie 12, 2017, 3:00

Vasile Vârlan, bãrbatul din Tanacu care, în noiembrie 2016, si-a înjunghiat concubina pentru cã acesta voia sã plece la muncã în Italia, a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativã de omor. Dupã comiterea faptei, bãrbatul a încercat sã se spânzure, fiind salvat de ginerele sãu. Chiar dacã cele 4 lovituri de cutit primite în torace, abdomen si coapsã i-au pus în pericol viata, victima a renuntat în timpul procesului la orice pretentii materiale.

O disputã domesticã dintr-o gospodãrie din satul Burghelesti, comuna Tanacu, era cat pe ce sã aibã un final tragic. Dupã decesul sotului sãu, care, pe fondul consumului de alcool, s-a sinucis cu un an inainte, Iulia Penisoarã, in varstã de 41 de ani, mamã a 3 copii, a decis sã-si refacã viata alãturi de un vecin, Vasile Varlan. Ulterior, femeia a decis sã plece in Italia, acolo unde deja lucra una din fetele ei, care i-a gãsit si ei un loc de muncã. La incepului lunii noiembrie 2016, femeia a incercat sã discute despre plecare cu concubinul ei, iar intre cei doi a izbucnit o ceartã. De fatã cu o fatã de 14 ani a femeii, bãrbatul a pus mana pe un cutit, cu care si-a injunghiat concubina de 4 ori, in torace, abdomen si coapsã. Imediat dupã aceea, si-a sunat un ginere, cãruia i-a povestit ce fãcuse, dupã care a incercat sã se sinucidã. A fost gãsit la timp de ginerele sãu, care a tãiat franghia cu care Varlan se spanzurase de un pom din grãdinã. Transportatã de urgentã la spitalul din Vaslui, victima a avut nevoie de mai multe operatii, medicii considerand cã loviturile de cutit primite i-au pus in pericol viata. Dupã iesirea din spital, Varlan a fost arestat preventiv si trimis in judecatã pentru comiterea infractiunii de tentativã de omor. Pentru cã bãrbatul nu a negat niciun moment faptele, procesul a durat foarte putin si, in mai putin de o lunã, Tribunalul Vaslui a dat sentinta in acest dosar. Judecãtorii au decis condamnarea lui Vasile Varlan la 6 ani de inchisoare cu executare si o pedeapsã complementarã de interzicere a unor drepturi timp de 4 ani, stipuland totodatã instiintarea de indatã a victimei cu privire la eliberarea sau evadarea condamnatului. Chiar dacã victima a renuntat la orice pretentii materiale din partea celui care era sã o omoare, Varlan va trebui sã achite suma de aproape 6.500 lei, cheltuieli de spitalizare, cãtre SJU Vaslui, la care se adaugã alti 700 lei, cheltuieli de judecatã. Sentinta nu este definitivã, ea putand fi atacatã atat de condamnat cat si de victimã ori procurori, in termen de 10 zile.