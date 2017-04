Sãrbãtori în sigurantã!

vineri, aprilie 14, 2017, 3:00

Pentru ca Învierea Domnului sã nu fie umbritã de evenimente nedorite, cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã vor fi la datorie.

În aceastã perioadã, personalul Inspectiei de Prevenire efectueazã controale de prevenire la bisericile unde se inregistreazã afluentã mare de persoane, precum si la cele care sunt amplasate in locuri izolate ori functioneazã in unitãti de sãnãtate, cu scopul de a preintampina eventuale situatii de urgentã care pot apãrea pe timpul slujbelor religioase. Avand in vedere gradul sporit de vulnerabilitate la incendiu al lãcasurilor de cult, inspectorii vor urmãri starea instalatiilor electrice, a sistemelor de incãlzire si a cosurilor de fum, respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si existenta stingãtoarelor si hidrantilor. Pentru ca Sfanta Sãrbãtoare a Pastelui sã fie petrecutã in liniste si fãrã incidente tragice, pompierii recomandã atat preotilor, cat si credinciosilor sã nu uite cateva reguli de bazã: – lumanãrile nu se vor tine in apropierea hainelor si pãrului ori a obiectelor combustibile precum icoane, decoruri, mobilier, coroane; – pentru evitarea supraaglomerãrii bisericii, se recomandã ca aceste manifestãri religioase sã se organizeze in exterior, iar atunci cand ele se desfãsoarã in interior, se va evita permiterea unui numãr de credinciosi peste capacitatea constructiei si se vor mentine obligatoriu, pe toatã durata slujbei, usile de acces si evacuare in pozitie deschisã; – la parcarea autoturismelor si autocarelor se va tine cont ca acestea sã nu blocheze cãile de acces pentru interventia autospecialelor pompierilor, in cazul producerii unui eventual incendiu; – supravegherea sobelor si a celorlalte mijloace de incãlzire cu flacãrã din biserici, pe toatã durata functionãrii; – asigurarea unei intretineri corespunzãtoare, verificãri periodice si a remedierii tuturor deficientelor constatate la instalatiile electrice, sistemele de incãlzire, aparatele de preparat si incãlzit hranã si cosuri de fum; – amenajarea unor locuri speciale, in exteriorul lãcasurilor de cult, pentru depunerea lumanãrilor aprinse, aflate la distantã de sigurantã fatã de constructii, dotate cu tãvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora in permanentã si stingerea lor, in mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase.