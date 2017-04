Sãptãmâna prevenirii criminalitãtii: Spune stop violentei intrafamiliale!

luni, aprilie 10, 2017, 3:00

Mijlocul sãptãmânii trecute a fost dedicat prevenirii violentei în mediul familial. Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui (de ordine publicã, investigatii criminale, de prevenire a criminalitãtii si criminalisticã) au desfãsurat activitãti de informarea populatiei cu privire la mãsurile pe care trebuie sã le cunoascã si sã le adopte pentru prevenirea acestui tip de violentã.

Politistii au discutat cu elevi de la unitãti de învãtãmânt din tot judetul, atât din mediul urban, cât si din mediul rural, precum si cu grupuri tintã din mai multe categorii sociale si profesionale. Le-au adus la cunostintã existenta numãrului de telefon 0800.500.333 (call-center national pentru victimele violentei în familie). De asemenea, politistii au prelucrat aspecte legislative privind violenta în familie, promovarea si obtinerea ordinului de protectie, în scopul înlãturãrii stãrii de pericol pentru orice persoana a cãrei viatã, integritate fizicã sau psihicã ori libertate este pusã în pericol printr-un act de violentã din partea unui membru al familiei. De mentionat faptul cã, în anul 2016, au fost înregistrate la subunitãt ile Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui 129 ordine de protectie.

Întrebari frecvente

• Cine emite ordinul de protectie? Ordinul de protectie se emite de cãtre instanta de judecatã, respectiv judecãtoria de pe raza teritorialã in care îsi are domiciliul sau resedinta victima violentei domestice. • Cine poate solicita ordinul de protectie? Poate solicita instituirea ordinului de protectie orice persoanã a cãrei viatã, integritate fizica sau psihicã ori libertate este pusã în pericol printr-un act de violentã din partea unui membru al familiei. Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusã de victimã personal sau prin reprezentant legal. De asemenea, cererea poate fi introdusã in numele victimei si de procuror sau de reprezentantul autoritãtii sau structurii competente, la nivelul unitãtii administrativ-teritoriale, cu atributii in materia protectiei victimelor violentei in familie (ex.: asistentul social comunitar din cadrul primãriei comunei de pe raza unde domiciliazã victima) sau de reprezentantul oricãruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii si combaterii violentei în familie, acreditati conform legii, cu acordul victimei. La cerere, persoanei care solicitã ordinul de protec- tie i se poate acorda asistentã sau reprezentare prin avocat. • Cum se întocmeste cererea privind emiterea ordinului de protectie? Cererea privind emiterea ordinului de protectie se întocmeste potrivit formularului de cerere prevãzut în anexa care face parte integrantã din Legea nr. 25/2012. Pentru a obtine un astfel de ordin de protectie, victima trebuie sã completeze o cerere de emitere a ordinului de protectie, care va fi judecatã în regim de urgentã. Instanta poate emite ordinul de protective în aceeasi zi, iar hotãrârea judecã- toreasca constituie titlu executoriu. Aceasta se comunicã de îndatã structurilor Politiei Române în a cãror razã teritorialã se afla locuinta victimei si a agresorului. Ordinul de protectie are caracter provizoriu, fãrã a putea depãsi 6 luni de la emiterea sa, dupã acest termen putându-se solicita instituirea unui nou ordin de protectie. Prin ordinul de protectie instanta de judecatã poate institui una sau mai multe mãsuri, obligatii sau interdictii: – evacuarea temporarã a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate; – reintegrarea victimei si, dupã caz, a copiilor, în locuinta familiei; – limitarea dreptului de folosintã pentru agresor numai asupra unei pãrti a locuintei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajata încât agresorul sa nu vina in contact cu victima; – obligarea agresorului la pãstrarea unei distante minime determinate fatã de victima, fatã de copiii acesteia sau fatã de alte rude ale acesteia ori fatã de resedinta, locul de munca sau unitatea de învãtãmânt a persoanei protejate; – interdictia pentru agresor de a se deplasa în anumite localitãti sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventeazã sau le viziteazã periodic; – interzicerea oricãrui contact, inclusiv telefonic, prin corespondentã sau în orice alt mod, cu victima; – obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute; – încredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora. Instanta poate dispune si obligarea agresorului de a urma consiliere psihologicã, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor masuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicãrii. • Cum se pune în aplicare ordinul de protectie emis? Ordinul de protectie se pune în executare de îndatã de cãtre sau, dupã caz, sub supravegherea politiei. Pentru punerea în executare a ordinului de protectie, politistul poate intra în locuinta familiei si în orice anexa a acesteia, cu consimtãmântul persoanei protejate sau, în lipsã, al altui membru al familiei. Organele de politie au îndatorirea sã supravegheze modul în care se respecta hotãrârea si sã sesizeze organul de urmãrire penalã în caz de sustragere de la executare. Cum se actioneazã ulterior expirãrii ordinului de protectie pentru continuarea asigurãrii protectiei victimei? Persoana protejatã poate solicita un nou ordin de protectie, daca existã indicii cã, în lipsa mãsurilor de protectie, viata, integritatea fizicã sau psihicã ori libertatea i-ar fi puse în pericol.