Rezultate multumitoare la Simularea Examenelor Nationale în judetul Vaslui

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

Fatã de anul trecut, rezultatele obtinute la Simularea Examenelor Nationale atât de elevii de clasa a VIII-a, cât si, la la simularea Bac-ului, de cãtre cei de clasa a XI-a si XII-a, au fost, în medie, cu circa 10% mai bune. În continuare, matematica rãmâne piatra de încercare pentru cei mai multi dintre elevi, indiferent de clasã, însã, culmea, la aceastã materie au fost mai mult note de 10 decât la limba românã, materie cu un procent de promovabilitate mult mai ridicat. Statistic, în functie de mediile înregistrate la clasa a VIII-a, procentul de promovabilitate a fost de 40,99%, în timp ce, dintre liceenii care vor sustine în acest an Bacalaureatul, 41,09% au obtinut medii peste 5, iar 37,47% ar fi luat examenul. Mai trebuie mentionat cã doi olimpici de la Liceul „Mihail Kogãlniceau” din Vaslui au reusit performanta de a avea media 10 la aceastã simulare.

Au fost anuntate rezultatele Simulãrii Exemenelor Nationale, Evaluarea Nationalã si Bacalaureatul, notele obtinute la probele desfãsurate in perioada 13 – 17 martie fiind afisate la nivelul fiecãrei unitãti de invãtãmant. Chiar dacã au avut doar rol de verificare a cunostintelor si de obisnuire a elevilor cu conditiile unui examen, notele nefiind trecute in cataloage, fiind doar discutate in scoli urmand a fi luate mãsuri de remediere a lacunelor in cunostiinte, aceste simulãri au fost luate in serios de multi dintre candidati. Doar astfel se explicã faptul cã rezultatele obtinute au fost in medie cu 9 – 10% mai bune ca cele inregistrate anul trecut, dar si procentul relativ mare de note mari, inclusiv de 10, nu mai putin de 61 obtinute de liceenii din anul terminal de liceu, si 7 note obtinute de absolventii de gimnaziu. Dacã s-ar repeta situatia de anul trecut, cand procentul de promovabilitate la adevãratele examene a fost aproape dublu fatã de cele de la simulare, acest lucru ar confirma drumul bun pe care se aflã invãtãmantul vasluian. În ceea ce priveste rezultatele viitorilor absolventi de gimnaziu, acestea demonstreazã un progres fatã de anul anterior, cand doar 31,43% dintre elevii care au sustinut simularea au avut medie de trecere. În acest an, 40,99% dintre cei 4.601 elevi prezneti au avut medii peste 5, procent ‘stricat’ de rezultatele de la proba de matematicã, probã la care doar 29,71% dintre cei 4.352 elevi prezenti au luat notã de trecere, spre deosebire de limba si literatura romanã, unde promovabilitatea a fost de 59.55%! Nu mai putin de 1.891 lucrãri au primit note sub 3, alte 1.168 avand note intre 3.00 si 4.99. La capãtul opus, 90 de lucrãri au fost notate cu note mai mari de 9, cea maximã fiind obtinutã de 4 elevi. O situatie asemãnãtoare este si in ceea ce priveste rezultatele la Simulare a elevilor de clasa a XI-a, care, chiar dacã nu au un interes imediat cu privire la sustinerea Bacalaureatului, au dovedit un nivel scãzut de acumulare a cunos – tiintelor. Astfel, doar 941 dintre cei 2.915 elevi prezenti la examen au obtinut medii peste 5, procentul de promovabilitate, de 32,28% fiind mai mic chiar si decat al absolventilor de gimnaziu. Si in cazul elevilor de clasa a XI-a cele mai slabe rezultate s-au obtinut tot la matematicã, doar 41,30% dintre lucrãri fiind notate cu note peste 5, fiind insã si cinci note de 10, spre deosebire de doar douã astfel de note acordate la proba de limba si literatura romanã, probã promovatã de 49,13% dintre candidati. Istoria este, se pare, preferata liceenilor, la aceastã simulare fiind acordate nu mai putin de 15 note de 10, iar promovabilitatea a fost de 62,11%. Situatia este ceva mai bunã in cazul elevilor de clasa a XII-a, cei care, peste doar 2 luni, vor intra in febra adevãratului Bacalaureat. Dintre cei 2.682 viitori absolventi de liceu care s-au prezentat la Simulare, 1.102 elevii, respectiv 41,09% au fãcut lucrãri care au intrunit medii de peste 5, din care 1.005 elevi au avut chiar medii peste 6, care lear fi permis, in cazul in acre ar fi fost examen ‘pe bune’ sã bifeze ca ßluat’ Bacalaureatul. Si in cazul elevilor de clasa a XII-a, cele mai slabe rezultate au fost obtinute tot la matematicã, materie la care doar 765 dintre cei 1.839 elevi prezenti au obtinut note peste 5, doar la biologie, inregistrandu-se un procent de promovabilitate mai scãzut, de doar 40,70%, doar 335 dintre cei 823 liceeni care au ales sã dea examen la aceastã materie dovedind cã meritã cel putin nota de trecere, 5. În ceea ce priveste celalalte materii obligatorii, promovabi – litatea a fost de 57,78%, la limba si literatura romanã, si de un excelent procent de 78,58% la istorie, examen promovat de 829 dintre cei 1.055 liceeni care au sustinut aceastã probã. În ceea ce priveste proba la alegere, rezultatele au fost multumitoare, de la 56,52% promovabilitate la chimie, 59,59%, la geografie, 65,38%, la fizicã, 71,06% la logicã, 73,68% la ecologie, si panã la 92,13%, procent inregistrat in cazul examenului de informaticã. Mai trebui spus cã, la Simularea Bacalaureatului 2017, liceenii vasluieni au obtinut nu mai putin de 61 de note de 10, cele mai multe, 18, la istorie, alte 15 fiind primite de elevi care au sustinut proba de logicã, in timp ce, la matematicã, au fost acordate 8 note maxime, iar la biologie, 7 astfel de note! Mai mult, doi elevi, ambii olimpici care invatã la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, Ioana Aelenei si Vlad Sambotin, au reusit performanta de a avea media 10 la aceastã simulare. Rezultatele Simulãrii vor fi discutate, in perioada urmãtoare, la nivelul fiecãrei unitãti de invãtãmant in parte, atat in cadrul unor sedinte cu elevii si pãrintii, pentru a se lua mãsuri de corectare a deficientelor in asimilarea materiei, panã la adevãratele Examene Nationale. Examenele din cadrul Evaluãrii Nationale a absolventilor de gimnaziu vor debuta pe data de 19 iunie, cu proba la limba si literatura romanã, iar cele de Bacalaureat, pe data de 6 iunie, cu proba A, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã.