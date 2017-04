Regiunea Nord-Est va avea cei mai sãraci locuitori din tarã

miercuri, aprilie 19, 2017, 3:00

Regiunea Nord-Est a României a ratat, se pare, startul pentru o dezvoltare durabilã. În anul 2020, Moldova va avea cel mai mic PIB pe locuitor din tarã, reprezentând doar 60,6% din PIB-ul Regiunii Vest. Peste trei ani, tot în Regiunea Nord-Est vor fi cele mai mici salarii din tarã, venitul mediu net lunar estimat fiind de 2.497 lei. Pe lângã bugete locale mult mai mici decât în Transilvania si un numãr mic de firme, Moldova va «dispune», în continuare, si de cea mai proastã infrastructurã.

Decalajele economice imen – se care se inregistreazã, in prezent, in Romania, intre diferitele regiuni se vor adanci in urmãtorii ani. Potrivit datelor Comisiei Nationale de Prognozã (CNP), Regiunea Nord-Est, din care face parte si judetul Vaslui, va avea cel mai mic PIB/locuitor. În proiectia principalilor indicatori economico-sociali in profit teritorial panã in anul 2020, Regiunea Nord-Est va avea un PIB/locuitor care reprezintã un procent de 60,6% fatã de Regiunea Vest, la care se raporteazã fiecare regiune a tãrii. Regiunea Vest este pe locul doi la nivel national din punct de vedere al dezvoltãrii economice. Dat fiind specificul sãu, Regiunea Bucuresti-Ilfov nu a fost luatã ca bazã de raportare. Conform acelorasi date, situatia in tarã aratã astfel: Sud-Est – 88,7%, Sud Muntenia – 82,9%, Sud-Vest Oltenia – 74,1%, Nord- Vest – 88%, Centru – 92,5%, Bucuresti-Ilfov – 224,2%. În ceea ce priveste salarizarea (castigul salarial mediu net lunar), previziunile CNP pentru 2020 pe fiecarea regiune sunt urmãtoarele: Nord- Est – 2.497 lei/salariat, Sud-Est – 2.479 lei/salariat, Sud Muntenia – 2.687 lei/salariat, Sud-Vest Oltenia – 2.442 lei/salariat, Vest – 2.750 lei/salariat, Nord-Vest – 2.576 lei/salariat, Centru – 2.587 lei/salariat, Bucuresti-Ilfov – 3.969 lei/salariat. În Moldova, peste trei ani, angajatii vor avea urmãtoarele salarii: Bacãu – 2.473 lei, Botosani – 2.521 lei, Iasi – 2.852 lei, Neamt – 2.071 lei, Suceava – 2.428 lei, Vaslui – 2.307 lei.

Bugete mici în Moldova

Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, a spus cã oamenii de afaceri doresc sã inceteze discriminarea intre Moldova si judetele din Vestul Romaniei. Din aceastã perspectivã, obiectivul prioritar al oamenilor de afaceri din judetul Vaslui si zona Moldovei trebuie sã fie o strategie de dezvoltare economicã echilibratã a Romaniei. În acest moment, sunt decalaje imense de dezvoltare intre diferitele regiuni ale tãrii. În cifre, astfel de discrepante se traduc in numãrul de firme, locurile de muncã, nivelul salarizãrii etc. Astfel, dacã in Moldova ponderea IMM-urilor este de 3,74% la mia de persoane, in Transilvania, aceasta este de 25% la o mie persoane. ìJudetul Vaslui se claseaz‘ printre zonele cele mai putin dezvoltate din Nord-Estul Romaniei si, pe cale de consecintã, din Europa. Trebuie sã cerem mai hotãrat o strategie de dezvoltare a tuturor judetelor tãrii. Bugetele din judetele situate in Vestul Romaniei sunt de zece ori mai mari decat cele din Moldova. Stategia ar trebui sã conducã la relansarea economicã, la reindustrializarea intregii tãri’, a spus Ovidiu Copacinschi.

Petitie ratata

În anul 2014, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui a fãcut un apel la conducerile judetelor din Regiunea Nord-Est a Romaniei sã se uneascã pentru salvarea Moldovei. Apelul a fost adresat tuturor factorilor de decizie politicã, asociatii de afaceri, alte organizatii ale societãtii civile din judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacãu, Vaslui, Vrancea, Galati si, desi nu face parte din Moldova, Brãila. Initiatorii petitiei ìSalvati Moldova de sãrãcie!î au transmis un raport cãtre Parlamentul, Guvernul si Presedintia Romaniei, prin care au solicitat investitii masive pentru dezvoltarea infrastruc – turii din zonã. Printre altele, petitionarii au solicitat urgen – tarea realizãrii autostrãzilor Bucuresti – Suceava – punct trecere frontierã, Brasov – Bacãu – Iasi- punct trecere frontierã, Targul Mures – Pascani – Iasi – punct trecere frontierã, prin prioritizarea realizãrii lor in functie de costuri, termene de executie si dare in folosintã.