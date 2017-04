Rãzboiul dintre seful Politiei Locale si seful sefului Politiei Locale, faza pe CL

luni, aprilie 3, 2017, 3:00

• Declaratiile fãcute în „Monitorul de Vaslui”, în editia de vineri, 31 martie, de cãtre Vasile Rãdoi, seful Politiei Locale Bârlad, la adresa primarului Dumitru Boros, pe care îl acuzã inclusiv de abuz în serviciu, nu au rãmas fãrã ecou. În sedinta ordinarã a Consiliului Local (CL), taberele s-au delimitat clar si, în timp ce unii liberali au tinut sã îi demonstreze lui Rãdoi cã nu îsi face treaba în institutia pe care o conduce, unii social-democrati au apreciat cã lucrurile stau taman invers. În schimb, primarul Boros, vizibil iritat de curajul lui Rãdoi – dus chiar foarte aproape de limita insubordonãrii – a avut ultimul cuvânt si a argumentat pe larg de ce nu este multumit de activitatea sefului politistilor locali. Desi disputa nu s-a transat încã, pierzãtorii meciului Rãdoi – Boros rãmân în continuare bârlãdenii, care vor o politie localã eficientã, tot mai prezentã pe strãzi, dar si capabilã sã punã ordine în lucruri, acolo unde o obligã legea.

Întâlnirea lunarã a consilierilor municipali ai Bârladului, care a avut loc vineri, 31 martie, anunta sã debuteze – credeau unii – cu un banal raport de activitate al Politiei Locale pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016. La sedinta de plen, asa cum era si normal, a fost prezent si Vasile Rãdoi, directorul executiv al Politiei Locale. Acelasi care în editia ziarului nostru de vineri a vorbit pe larg, cum nu a mai fãcut-o niciun alt sef de serviciu, despre ce anume îl nemultumeste în relatia cu seful sãu ierarhic, în spetã primarul Dumitru Boros. Dupã ce i-a trasat primarului o serie de „recomandãri”, referitoare la lecturarea si însusirea unor legi din sfera de activitate a politistilor locali, Rãdoi nu s-a sfiit sã declare cã Boros ar fi suspect de a fi comis un abuz, dupã ce i-a trimis pe cap o comisie de control „care nu are nimic a face cu activitatea Politiei Locale”. În plus, Rãdoi a mai vorbit si despre faptul cã actualul primar s-ar fi transformat într-un cãlãu al politistilor locali, motiv pentru care acesta din urmã a fost sfãtuit sã fie mai degrabã „avocatul Politiei Locale”.

Reactia consilierilor

Pentru cã, la un moment dat, Vasile Rãdoi i-a mentionat numele în declaratiile acuzatoare fãcute, primul care a intervenit în plenul sedintei a consilierul liberal Liviu Luca. Acesta a fost unul din membrii comisiei de control care i-au cãlcat pragul lui Rãdoi, în luna frebruarie. Interpelarea consilierului a constat într-un set de patru întrebãri, la care Rãdoi a fost rugat sã rãspundã „scurt, clar si precis, pentru a întelege toti cetãtenii orasului”: „Ati participat, conform atributiilor, la vreo sedintã de audientã cu cetãtenii, împreunã cu cel cãruia vã subordonati direct, respectiv primarul municipiului Bârlad?”, „Participati la sedintele operative din fiecare luni dimineatã împreunã cu Aparatul de Specialitate al Primarului?”, „Ati vãzut vreodatã organigrama pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Bârlad?” si „Vã asumati articolul apãrut în „Monitorul de Vaslui” de astãzi? (vinerea trecutã, n.r.)”. La primele trei întrebãri, Rãdoi a fost cât se poate de sincer si a rãspuns cu „Nu”, argumentând cã la audiente si la sedintele operative nu a fost invitat niciodatã. Cât despre organigramã, directorul executiv al Politiei Locale a spus cã nu are nevoie sã o vadã, pentru cã stie cã, potrivit legii, se subordoneazã direct primarului. Însã, în privinta declaratiilor fãcute de el în ziarul nostru de vineri, Vasile Rãdoi a tinut sã puncteze cã „dacã ati fi citit tot textul, nu doar ce era îngrosat, ati fi vãzut cã am declarat cã îmi asum absolut tot ce a apãrut, fãrã probleme”.

Apoi, a venit rândul unui alt liberal din CL Bârlad sã îl interpeleze pe Rãdoi, respectiv Iulian Bîca. Acesta a tinut sã îi demonstreze lui Rãdoi cã se afla într-o gravã eroare în momentul în care în raportul sãu de activitate a scris cã Politia Localã s-ar subordonat Consiliului Local, si nu primarului, asa cum spune legea si, implicit, cum aratã organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului. Ulterior, Vasile Rãdoi s-a repliat si a declarat cã „nu neagã faptul cã este direct subordonat primarului”. În plus, acelasi consilier Bîca a mai spus cã citit cu atentie raportul de activitate al lui Rãdoi, doar cã nu a regãsit nicãieri probleme întâmpinate de institutia pe care o conduce si nici mãcar o propunere de îmbunãtãtire a activitãtii acesteia. „Eu am fãcut o informare cu ceea ce am fãcut, nu cu ce nu am fãcut. Ar fi fost culmea sã vorbesc în raport cã nu am fãcut aia, nu am fãcut aia… Cât despre propuneri, vã spun si aici, cum am declarat în ziar, cã am un dosar întreg cu propuneri fãcute, dar care nu au fost bãgate în seamã. Si pentru cã m-ati mai întrebat, vã repet: eu sunt multumit de activitatea Politiei Locale”, a rãspuns Vasile Rãdoi.

Concluzia i-a apartinut tot consilierului Bîca. Acesta a spus cã, în ceea ce îl priveste, considerã cã Rãdoi „a creat un grav prejudiciu de imagine Politiei Locale, prin iesirea sa publicã si prin gravele deficientele manageriale constatate”. „Mai mult, în institutia pe care o conduceti ati creat un climat, o atmosferã de muncã din cadrul institutiei care duce la lipsa unor performante. În consecintã, dacã aveti un pic de onoare, vã solicit sã vã dati demisia. Dacã nu doriti, îi solicit public domnului primar, în baza atributiilor conferite de lege 155, sã vã demitã de îndatã”.

Reactia primarului Boros

Cum în salã spiritele se inflamaserã, primarul Boros a intervenit imediat si a declarat: „În primul rând dumneavoastrã, domnule Rãdoi, faceti o serie de afirmatii gratuite. Lumea trebuie sã stie cã, de fapt, ati participat cel putin de douã ori la sedintele operative, însã ulterior v-ati luat singur libertatea de a nu mai participa. Asa cã nu mai spuneti cã nu ati venit la operative! În plus, este obligatia dumneavoastrã sã veniti, nu aveti nevoie de invitatie. Pe urmã, de când sunt primar, am fost o singurã datã la dumneavoastrã la sediu si v-am gãsit în birou cu zece politisti. V-am întrebat ce faceti si mi-ati rãspuns cã schimbati tura. Dar, în calitate de om care ati fãcut cel putin armata (lucru care nu s-a întâmplat niciodatã, n.r.), ar trebui sã stiti cã nu asa se face schimbul de turã… Ati crezut totusi cã merge asa, înainte, treaba…! Dar stiti câte masini sunt parcate aiurea prin Bârlad? Ati iesit vreodatã din birou sã vedeti? Stiti câte masini opresc pe unde vor, în special în Zona Stadion? Pe urmã, v-am spus de atâtea ori cã nu e normal ca politistii locali sã facã pazã si sã îi fixati în posturi. V-am cerut sã îi scoateti pe strãzi, dar nu ati vrut sã auziti si ati rãmas încremenit în aceasi atitudine si gândire pe care le aveti. Acum, vãd cã într-un an ati dat una sau douã amenzi la Mediu, în timp ce orasul e plin de gunoaie. La fel si celor care spalã si repara autoturisme pe strãzi, iar acum veniti aici si spuneti cã sunteti multumit de activitate…!”.

O sustinere… mai putin asteptatã. Sau nu?

Reactia de sustinere pentru Vasile Rãdoi a venit din partea consilierului social-democrat Sorinel Rãducanu. Acesta s-a declarat „uluit si revoltat” de ce a vãzut în plenul CL. „Sunt uluit de ce am vãzut pânã acum! Sigur, toti colegii mei au dreptul sã întrebe ce doresc. Nu am o problemã cu acest lucru, dar maniera în care au fãcut-o cred ca face parte dintr-un plan foarte bine pus la punct pentru a-l executa în plublic pe Rãdoi. Domnul primar s-a comportat astãzi mai mult ca un consilier local decât ca un primar. Puteati sã îl chemati în birou, sã îi spuneti aceste lucruri, pentru cã sunteti sef ierarhic, nu aici în Consiliul Local! Eu consider cã domnul Rãdoi si-a fãcut datoria, pentru cã a lucrat cu cea a avut. Nu am avut bani sã îi dãm cât a cerut pentru o activitate mai bunã si a actionat cu ce a avut. Nu sunt de acord sã îl vedem pe domnul Rãdoi executat, asa, public! Sunt revoltat!”, a spus Rãducanu.

Pentru cã, la un moment dat, acelasi consilier social-democrat a justificat o anumitã activitate mai scãzutã a Politiei Locale prin numãrul mic de angajati (60 la numãr), primarul Boros a pus punct discutiilor: „Stiti cã municipiul Oradea, la ce populatie numãrã, are doar putin peste 50 de politisti locali? Iar acolo nu existã problemele de la Bârlad…”.