Proiectul CARAVANA FINANCIARÃ participã la Olimpiada micilor bancheri – editia 2017

joi, aprilie 13, 2017, 3:00

Proiectul CARAVANA FINANCIARÃ, realizat de prof. Mândru Cãtãlin-Emil, cadru didactic la Scoala Gimnazialã „Mihai Eminescu” Vaslui, îsi propune educarea si responsabilizarea financiarã a copiilor.

Elevii clasei a III-a A de la Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’, din Vaslui, sub coordonarea invãtãtorului lor, Mandru Cãtãlin-Emil, studiazã in acest an scolar 2016 – 2017 disciplina optionalã Educatie financiarã. În scurt timp, copiii si-au dat seama de utilitatea informatiilor accesate si si-au dorit din ce in ce mai mult de la aceastã disciplinã. Astfel, cu totii au considerat cã participarea la Olimpiada micilor bancheri este o oportunitate ce le permite sã-si aprofundeze atat informatiile,cat si competentele insusite panã in prezent. Nu au stat pe ganduri, au citit cu atentie regulamentul acestei competitii, au repetat cele douã capitole si au participat, in ziua de 10 martie 2017, la etapa I a competitiei – proba teoreticã. Rezultatele tuturor copiilor au fost bune si foarte bune si, pentru cã regulamentul spune cã trebuie sã meargã mai departe primii trei copii clasati, Dughie Victor, Mandru Stefan si Serindac Andrei vor reprezenta clasa si scoala la care invatã in faza urmãtoare a competitiei. În cel mai scurt timp, cei trei, invãtãtorul lor si ceilalti elevi ai clasei au creat un proiect de educatie si responsabilizare financiarã intitulat CARAVANA FINANCIARÃ, reprezentand proba practicã a Olimpiadei micilor bancheri, cu scopul de a creste interesul copiilor pentru cunoasterea si intelegerea rolului banilor in viata lor, precum si responsabilizarea acestora in vederea folosirii eficiente a resurselor financiare. La Sectiunea creativitate, copiii au creat texte imaginative folosind concepte din primele douã capitole studiate ca personaje. De asemenea, in cadrul orelor de Limba si literatura romanã sau Educatie financiarã, copiii s-au intrecut in a crea catrene folosind cuvinte ce reprezintã notiuni invãtate. Acestea au fost incluse in categoria RIME FINANCIARE. Iatã cateva exemple: ‘Totul are o valoare./Atunci trocul era mare./Azi moneda si bancnota/Au acaparat planeta.’ În cadrul orelor de Arte vizuale si abilitãti practice, copiii au realizat lucrãri sub tematica ‘Culoarea banilor’ si au fost incluse in sectiunea CULOAREA BANILOR. Aceastã activitate a permis copiilor sã-si manifeste creativitatea avand ca modalitate de exprimare culoarea. Termeni importanti invãtati la educatie financiarã au fost transpusi in desen, luand nastere astfel lucrãri precum ‘Ploaie de bani’, ‘Copacul care face bani’, ‘Bani de primãvarã – verzi’, ‘Inorogul cu bani’ sau ‘Circuitul ploii de aur’. Activitãtile din Sectiunea ‘Sensibilizare’ au avut ca scop sensibilizarea elevilor, pãrintilor si cadrelor didactice in legãturã cu importanta educatiei financiare in scoalã sau in familie, si au presupus mai multe activitãti: FII INFORMAT! PLIANTE, POVESTEA BANILOR, VLOGGER FINANCIAR. În semestrul I al anului scolar 2016 – 2017, copiii au invãtat la disciplina Limba si literatura romanã cum sã realizeze un pliant. În cadrul proiectului ‘Caravana financiarã’, a fost exersatã realizarea unui pliant. Pentru fiecare capitol dintre cele douã studiate (Banii si Economisirea) fiecare elev a creat cate un pliant. Dupã finalizarea lor, au fost expuse in scoalã. Un grup de cinci fete (Catinca Axinte, Daria Butnaru, Alexia Blãjan, Raisa Copacenschi si Maria Ponea) au creat o poveste a banilor, intitulatã ‘Povestea banilor’. Aceastã poveste a fost prezentatã de cãtre aceleasi eleve copiilor de clasa I din scoalã (I A, I B si IC) cu scopul transmiterii unor informatii despre bani dar si a atragerii acestora cãtre lumea financiarã, pentru a putea fi mai usor inteleasã de cei mici. La finalul fiecãrei reprezentatii, cele cinci fete de la clasa a III-a A au initiat un dialog cu colegii mai mici despre lumea banilor. Citiva copii care au experientã in realizarea de scurte filme si in postarea acestora in mediul online au venit cu propunerea de a face cate un film in care sã vorbeascã despre impactul pe care l-a avut asupra lor educatia financiarã. Si-au creat singuri scenariul, au filmat cu ajutorul telefonului sau al tabletei si, cu acordul si sprijinul pãrintilor, au postat in mediul online. Scopul activitãtii a fost acela de a-i sensibiliza pe cei ce vizioneazã filmul in legãturã cu importanta educatiei financiare in scoalã si in familie. Sectiunea ‘Aplicatii’ a proiectului a generat cea mai mare motivatie si dorintã de implicare. Activitãtile CUMPÃRÃTURI INTELI – GENTE, TOMBOLA PRIMÃVERII, PRIMA MEA AFACERE, ÎNVÃTÃM SI DE LA EI si BANCOLEGOMAT au reusit sã ii transforme pe copii in adevãrati consumatori inteligenti, oameni de afacere sau investitori de succes. Astfel, activitatea CUMPÃRÃTURI INTELIGENTE a urmãrit educarea modului de cheltuire a unei sume de bani (20 lei), intrun supermarket, avand o anumitã temã – Sãrbãtoarea de Paste. Într-un supermarket din zonã, copiii au cheltuit suma disponibilã intr-un mod inteligent. Anterior acestui moment, in cadrul orelor de educatie financiarã, copiii au invãtat ce inseamnã sã cheltui cu folos o anumitã sumã de bani, cum poti alege produsul de care ai nevoie dintr-o ofertã amplã, cum sã faci sã te incadrezi in suma pe care o ai si despre bonul fiscal. Ulterior, fiecare copil si-a prezentat produsele cumpãrate, au fost justificate alegerile fãcute avand in vedere tema propusã – Sãrbãtoarea de Paste -, si au fost apreciate cele mai utile cumpãrãturi. Este un pas mic, dar foarte important de formare si educare a unui cumpãrãtor avizat si chibzuit! ‘Tombola Primãverii’ a fost fãcutã cunoscutã in scoalã prin intermediul fluturasilor informativi creati de copii in cadrul orei de Limba si literatura romanã. Acestia au fost distribuiti colegilor de clasa a III-a pentru a cunoaste detaliile organizãrii acestui eveniment. A urmat realizarea biletelor de participare la tombolã, activitate desfãsuratã in cadrul orei de Arte vizuale si abilitãti practice. Toate biletele au avut aceeasi formã, acelasi pret dar au avut design diferit. Fiecare bilet a fost unic, o creatie plasticã la care copiii au lucrat pe parcursul a douã ore. Biletele au fost distribuite invãtã – torilor de la clasele a III-a din scoalã si astfel au ajuns in posesia celor care au dorit, in schimbul sumei de 10 lei. Obiectele oferite in cadrul tombolei au fost aduse de copiii din clasa a III-a A, realizatorii acestui proiect, dintre obiectele personale detinute de acestia acasã. Valoarea estimatã a unui singur obiect din tombolã a fost de 15 lei. În acest mod au avut de cistigat si cei care au cumpãrat un bilet la Tombola primãverii, dar si organizatorii care si-au propus sã investeascã banii stransi. ‘Prima mea afacere’ s-a desfãsurat pe echipe de cate cinci copii. Acestia au identificat impreunã o idee de afacere si au descris-o astfel: idee, capital, sediul, resurse umane, resurse materiale, realizarea produsului final/serviciu, marketing, vanzare, venituri, cheltuieli, profit. Astfel, pe parcursul mai multor ore desfãsurate atat la scoalã, cat si in afara ei, copiii au realizat un afis si un film de prezentare a primei lor afaceri. Iatã ideea de afacere la care s-au gandit Dãriescu Anelise, Mandru Stefan, Bot Maria, Tãbãcaru Ioana si Ciuntuc Alexandru. Ea se numeste SPORTS FOODS. Sportivii si nu numai ei au nevoie de mancare sãnãtoasã. Acesti copii s-au gandit la o afacere prin care sã ofere sportivilor atat mancare sãnãtoasã, cat si spatii de relaxare. Ioana Zala, Stefan Otel, Victor Dughie Daria Butnaru si Sebastian Rosu au fost foarte impresionati de tabãra la care au participat in vara anului 2016 si s-au gandit la TABÃRA MULTICOLOR WATER. FABRICA DE JUCÃRII va putea sã fie construitã in viitor de cãtre Maria Ponea, Daria Vlada, Chira Tarziman, Alexandru Sarghi si Andrei Serindac. Dacã ne plictisim de telefoanele si ceasurile noastre de acum, ei vor produce pentru noi TELEFOANE si CEASURI HOLO – GRAMÃ. Spun ei cã este ‘next level’ pentru era tehhologicã. Ei sunt: Alexia Blãjan, Daria Braniste, Nicolas Amancei, Luca Elisei si Theodor Leonte. Dacã vreti sã plecati in concediu si nu stiti unde sau cu cine sã lãsati animalul dumneavoastrã de companie, THE PET s-a gandit la acest lucru. Puteti lãsa la ei prietenul necuvantãtor si va primi servicii dintre cele mai alese: Spa, masaj, servicii medicale, socializare cu alte animale. Afacerea THE PET a fost ganditã de cãtre Patricia Cotarci, Raisa Copacenschi, Axinte Catinca, Bogdan Petculescu si Sabin Tacu. Dacã nu toti copiii care au participat la acest exercitiu, mãcar o parte dintre acestia vor fi oameni de afaceri. Dacã nu toate ideile lor prezentate aici vor fi puse in practicã, mãcar una sau altele vor cãpãta viatã. Dacã nimic din ce au prezentat copiii aici nu va fi pus in practicã, rãmane o activitate la disciplina Educatie financiarã care ne-a dat prilejul interactiunii diferite intre noi, a unui exercitiu imaginativ complex si a utilizãrii unor modalitãti eficiente de comunicare. Scopul activitãtii ‘Învãtãm si de la ei’ a fost acela de a afla chiar de la oameni de afaceri care sunt secretele unei afaceri reusite, ce provocãri oferã o astfel de activitate si care sunt satisfactiile administrãrii unei afaceri. În mijlocul copiilor s-au aflat Ponea Ramona, administrator al SC Apimunt SRL, Copacenschi Liliana – administrator SC Trei Brazi SRL, si Petculescu Bogdan, administrator SC Balcanic Prod SRL. Au fost vizionate filmele fãcute de copii in care acestia descriu afacerea la care s-au gandit, invitatii au adus completãri fiecãrui proiect, sau discutat despre posibilele probleme care ar putea sã aparã pe timpul derulãrii afacerii etc. Finalul activitãtii a fost acaparat de tirul intrebãrilor adresate de cãtre copii invitatilor. Iatã doar cateva: Ati creat dumneavoastrã afacerea pe care o conduceti sau ati preluat-o? De unde ati luat primii bani folositi in afacere? Ati avut vreodatã probleme mari cu banii? Cum le-ati rezolvat? Dacã ati putea sã o luati de la capãt cu afacerea dumneavoastrã, ce ati schimba la ea, ce veti face altfel? Aveti satisfactii in munca pe care o faceti? Ce sprijin ati primit pentru afacere de la comunitatea localã?

ACTIVITATEA „BANCOLEGOMAT”

Bancomatul este dispozitivul tehnic nelipsit din viata niciunei familii. De cele mai multe ori, intalnirea cu acesta oferã momente de satisfactie sau de bucurie. Pentru cã in scoalã nu au un bancomat, copiii s-au gandit sã construiascã ei unul, din piese LEGO. Astfel, s-au intalnit in grupe de cate cinci copii si au lucrat, vreme de mai multe ore, la constructia BANCOLEGOMATULUI scolii. Finalizarea bancoLEGOmatului, care necesita inserarea ecranului, a tastaturii, a fantei pentru card, precum si a fantei pentru bani, au fost cele mai creative si solicitante momente din intreaga activitate. ‘MULTIPLICARE’ este numele sectiunii proiectului Caravana financiarã unde s-a dorit ca mesajele, experientele, atitudinile si trãirile din timpul acestui proiect sã fie multiplicate, sã poatã fi accesate de toti cei care doresc acest lucru. În cadrul activitã tilor POWERPOINT FINANCIAR, CARAVANA ÎN PRESA LO – CALÃ, CARAVANA LA RADIO si CARAVANA PE INTERNET s-a urmãrit atat diseminarea intregii informatii acumulate de copii, cat si ‘sporirea’ mesajului cã educatia financiarã este atat de necesarã in zilele noastre. În anul scolar 2016 – 2017, elevii clasei a III-a A – Exploratorii, studiazã impreunã cu invãtãtorul lor disciplina optionalã ‘Junior calculator’. Toate orele se desfãsoarã in laboratorul de informaticã al scolii care detine 30 de statii noi, conectate la internet, gratie premiului cistigat la competitia Olimpiadele Kaufland. În cadrul acestui optional, exploratorii au invãtat sã realizeze prezentãri in Power Point. Desigur cã au exersat acest lucru si pentru Olimpiada Micilor bancheri realizand fiecare cate o prezentare pentru cele douã capitole studiate (Banii si Economisirea). Întrucat se doreste ca informatia precum si aplicatiile din acest proiect sã fie multiplicate cat mai mult si mai usor de copii si nu numai, acest lucru se face cel mai usor cu ajutorul Internetului. Astfel, siteul www.caravanafinanciara.ro va reusi atat sã disemineze informatia din acest proiect, cat si sã atragã cat mai multi copii cãtre educatia financiarã. Se doreste ca actualul spatiu online sã devinã un loc de intalnire al celor care studiazã disciplina Educatie financiarã din intreaga tarã, o platformã de exersare, multiplicare si diseminare a competentelor, activitãtilor sau exemplelor de bune practici. CARAVANA FINANCIARÃ a pornit si isi doreste sã ajungã la fiecare dintre cei care sunt interesati de educatie financiarã.