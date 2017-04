Prognoza pânã în 2020: somaj si sãrãcie!

marți, aprilie 11, 2017, 3:00

Comisia Nationalã de Prognozã are numai vesti proaste pentru vasluieni. Potrivit proiectiei indicatorilor economico-sociali, pânã în anul 2020, economia localã va avea rezultate modeste. Peste trei ani, Vasluiul va fi lider national la rata somajului si va fi printre judetele cu cel mai mic numãr de salariati din Moldova. Cu someri multi si salariati putini, acumularea de bogãtie va fi minimã. Cu un PIB de 9.109 milioane de lei, în anul 2020, Vasului va fi cel mai sãrac judet Moldova.

Comisia Nationalã de Prognozã (CNP) anuntã vremuri grele pentru populatia judetului Vaslui. În proiectia principalilor indicatori economicosociali in profit teritorial panã in anul 2020, economia localã are parte de cele mai sumbre predictii. Dacã in 2017, rata somajului care se va inregistra la sfarsitul anului va fi de 10,4%, in anul 2020, Vasluiul va avea o ratã a somajului de 9,6%, procent care va fi cel mai mare din Romania. Astfel, in timp ce economiilor altor judete vor avansa si vor absorbi forta de muncã localã, in judetul Vaslui, oferta de locuri de muncã se va mentie la un nivel scãzut. Potrivit datelor Comisiei, in Regiunea Nord Est, in 2020, rata somajului va avea urmãtoarele valori: Bacãu – 5,5%, Botosani – 3,6%, Iasi – 3,8%, Neamt – 4,5%, Suceava – 4%. Cu o rata a somajului ridicatã, judetul Vaslui nu va excela nici la numãrul total al salariatilor. De la 55,5 mii salariati in 2017, peste trei ani, Vasluiul va avea un total de 63,9 mii salariati. În anul 2020, celelalte judeter ale Moldovei vor avea urmãtoarele portofolii de salariati: Bacãu – 125,7 mii salariati, Botosani – 62,4 mii salariati, Iasi – 177,7 mii salariati, Suceava – 114,7 mii salariati, Neamt – 95 mii salariati.

PIB-ul cel mai mic

Cu un numãr mare de someri si o evolutie lentã in ceea ce priveste cresterea grupei de salariati, Vasluiul va avea in anul 2020 cea mai micã valoare a produsului intern brut (PIB) din Moldova. În anul curent, PIB-ul inregistrat pe judetele din regiune este prognozat la urmãtoarele valori: Bacãu – 15.653 milioane de lei, Botosani – 7.933 milioane de lei, Iasi – 25.286 milioane de lei, Neamt – 10.261 milioane de lei, Suceava – 14.821 milioane de lei, Vaslui – 7.262 milioane lei. În anul 2020, bogãtia contabilizatã de firecare judet din Moldova este estimatã astfel: Bacãu – 19.773 milioane de lei, Botosani – 9.944 milioane de lei, Iasi – 31.830 milioane de lei, Neamt – 12.789 milioane de lei, Suceava – 18.407 milioane de lei, Vaslui – 9.109 milioane de lei.

Tot mai putine locuri de munca

Anul trecut, judetul Vaslui s-a clasat pe penultimul loc in tarã in ceea ce priveste ponderea numãrului de angajati in totalul populatiei. Cu cei 54.636 angajati cu contracte individuale de muncã, ponderea in totalul populatiei stabile a fost de 14,1%. La nivel national, pe ultimul loc este situat judetul Giurgiu, cu o pondere de 12,5% a angajatilor in total populatie, ceea ce inseamnã cã un locuitor din opt are un loc de muncã. La popul opus se aflã Bucurestiul, care are o ratã de angajare de peste 50% dintre locuitorii Capitalei, adicã un numãr total de 937.000 de salariati. La nivelul Moldovei, cei mai multi salariati ii are judetul Iasi cu un numãr de 156.652 persoane, ceea ce reprezintã o pondere de 19,9% din totalul populatiei. Botosaniul are 102.986 de salariati, adicã o pondere de 16,4% in totalul populatiei din judet. În perioada ianuarie – noiembrie 2016, angajatorii din judetul au declarat 4.809 locuri de muncã. Fatã de anul 2015, numãrul locurilor de muncã vacante a scãzut cu aproximativ 26%, adicã cu 1.685 slujbe. În aceeasi perioadã, numãrul somerilor neindem – nizati (care reprezintã circa 90% din numãrul total de someri din judet) a crescut cu aproximativ 3%. De ase me – nea, s-a inregistrat o scãdere a numã – rului de locuri de muncã declarate in mod repetat de angajatori la numai 1.011 locuri, cu 105 mai putine decat anul anterior. Mai mult, si numãrul locu – rilor de muncã din anul 2015 s-a aflat intr-o scãdere fatã de anul anterior, cu 26%.