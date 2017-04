Prins cu tigãri de contrabandã de aproape 7 miliarde lei ascunse în cisternã, dar achitat!

miercuri, aprilie 26, 2017, 3:00

Curtea de Apel Iasi a decis achitarea moldoveanului condamnat în primã instantã la 5 ani de închisoare dupã ce, acum 3 ani, a fost prins transportând peste 76.000 pachete de tigãri ascunse într-o cisternã. Chiar dacã au mentinut dispozitia de confiscare a tigãrilor, judecãtorii ieseni au decis ca traficantului sã-i fie restituite atât telefoanelor mobile, cât si capul tractor marca Mercedes, a cãror confiscare fusese cerutã de Judecãtoria Husi.

În aprilie 2014, o echipã mixtã de control, formatã din vamesi si politisti de frontierã de la PTF Albita, a reusit retinerea unui important transport de tigãri de contrabandã, care avea ca destinatie piata din sudul tãrii. Autoritãtile au fãcut o capturã de zile mari: 76.000 de pachete de tigãri de contrabandã. Marfa, in valoare de peste 684.000 lei, a fost depistatã in peretii unei cisterne care avea drept destinatie finalã orasul Ploiesti. ‘În data de 13 aprilie 2014, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, pe sensul de intrare in tarã, Petru Timofti, in varstã de 30 ani, cu dublã cetãtenie, romanã si moldoveneascã, conducand un ansamblu de vehicule format dintrun cap tractor marca Mercedes si o cisternã marca SD Coach Works. Pentru valorificarea unor informatii, politistii de frontierã au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit prin scanare cu aparatul cu raze X asupra cisternei. În urma efectuãrii controlului, echipa comunã formatã din politisti de frontierã si inspectori vamali a descoperit, ascunsã si nedeclaratã, in peretii laterali ai cisternei, cantitatea de 76.000 pachete de tigarete, de diferite mãrci si fãrã marcaje fiscale. Conform prevederilor legale a fost luatã mãsura retinerii, in vederea confiscãrii, a tigaretelor, iar ansamblul de vehicule, format din camionul marca Mercedes si cisterna, ambele in valoare de 157.500 lei, au fost indisponibilizate panã la finalizarea cercetãrilor’, anuntau, in aprilie 2014, reprezentantii Politiei de Frontierã Albita. Soferul cisternei, Petru Timofti, a fost trimis in judecatã pentru comiterea infractiunii de contrabandã in formã calificatã, iar procesul, aflat pe rolul Judecãtoriei Husi, a inceput in noiembrie 2014, fiind finalizat dupã 2 ani. În tot acest timp, contrabandistul moldo – vean a fãcut orice pentru a scãpa de pedeapsã, de la contestarea rechizitoriului intocmit de pro – curori ori cereri de strãmutare a procesului panã la cereri de audiere a unor martori, din care unii nu se prezentau in fata instantei, iar altii erau retinuti in alte cauze in diverse tãri, si pentru care a fost nevoie de constituirea de comisii rogatorii internationale. În sfarsit, pe 17 noiembrie 2016, Judecãtoria Husi dãdea o primã sentintã in acest dosar, condamnandu-l pe Petru Timofti la 5 ani de inchisoare cu executare si dispunand confiscarea tigãrilor si a capului tractor marca Mercedes si a 3 telefoane mobile folosite in operatiunea de contrabandã. Imediat, contrabandistul a contestat sentinta si, la fel ca la instanta din Husi, a incercat sã tergiverseze cat mai mult procesul, pentru aceasta contestand completul de judecatã chiar si la Înalta Curte de Casatie si Justiitie a Romaniei. Panã la urmã, toate aceste au avut… succes, pentru cã luni, 24 aprilie, Curtea de Apel Iasi a desfiintat sentinta penalã pronuntatã de Judecãtoria Husi sub aspectul incadrãrii juridice a faptei. Rejudecand, instanta ieseanã, dupã ce a schimbat incadrarea juridicã a faptei din contrabandã in formã continuatã in contrabandã simplã, a decis achitarea lui Petru Timofti. Mai mult, judecãtorii ieseni au hotãrat restituirea atat a telefoanelor, cat si a capului tractor, ba, mai mult, l-a scutit pe contrabandist de plata cheltuielilor de judecatã in sumã de 3.000 lei decise de prima instantã. Sentinta Curtii de Apel Iasi fiind definitivã, autorul uneia dintre cee mai mari incercãri de contrabandã descoperite la Albita a scãpat nepedepsit, cu toate cã proba principalã, cele 76.000 pachete de tigãri, era mai mult decat evidentã.