Primãvara investitiilor

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

Primãria muncipiului Vaslui a lansat pe SEAP mai multe licitatii pentru lucrãri de investitii în oras. Cu bugetul aprobat si sumele pentru dezvoltare alocate, municipalitate intentioneazã ca, pânã în preajma Sãrbãtorilor de Paste, sã înceapã mai multe lucrãri. Dincolo de reparatii de strãzi, iluminat public, refacerea sau înnoirea mobilierului urban etc., foarte importante sunt proiectele mari. Astfel, în acest an, vor demara lucrãrile de modernizare pe strãzile Traian si Republicii, douã dintre cele mai mari artere din municipiu, si lucrãrile la construirea noului bazar.

Aprobarea bugetului municipiului Vaslui pentru anul 2017 a permis organizarea licitatiilor publice pentru mai multe obiective de investitii. În acest moment, Primãria Vaslui pregãteste pentru lansarea pe SEAP mai multe licitatii: reparatii strãzi, pietruire strãzi, semne rutiere de circulatie, iluminat public, mobilier urban. Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui, spune cã toate activitãtile de investitii din oras vor fi urcate pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), dosarele aflandu-se in diferite etape, de evaluare sau depunere a ofertelor. ‘Înainte de Sãrbãtorile de Paste, vom putea lucra mai intens. Acum, se lucreazã in zona Nicolae Bãlcescu si Cartierul 13 Decembrie, iar parcarea din zona Teoclinick este lansatã pe SEAP. Dupã ce se finalizeazã spatiile pentru parcarea masinilor, se va turna asfalt, iar strada se va ridica la nivelul marcat pe borduri. Imediat dupã organizarea licitatiilor si adjudecarea obiectivele de lucrãri, se va trece la treabã’, a dat asigurãri viceprimarul Daniel Neacsu. Tot in acest an, Primãria Vaslui va demara proiectele de reabilitare a strãzilor Traian si Republicii. Aceste investitii sunt prinse in bugetul pentru 2017 si, imediat dupã ce va fi desemnat castigãtorul licitatiei, se va trece la realizarea lucrãrilor. Alte investitii de modernizarea a infrastructurii vor mai fi fãcute in zonele Garã I si Garã II, urmand ca reabilitarea infrastrcturi sã continue in suburbiile Viisoara, Moara Greci, Brodoc si Rediu. Alte proiecte importante pentru comunitate vizeazã constructia unui nou bazar, modernizarea Spitalului II, reabilitarea retelelor de alimentare cu apã si proiectul care vizeazã construirea de sere.

13 milioane de lei pentru investitii

La mijlocul lunii martie, Consiliul Local Vaslui a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017. La sectiunea venituri, bugetul local prevede pentru acest an o sumã totalã de 138.614.585 lei, iar la cheltuieli, 147.098.370 lei. Diferenta dintre cele douã sectiuni se concretizeazã intr-un excedent bugetar in cuantum de 8.483.785 lei, care este acoperit din excedentul bugetar din ultimii doi ani. Mai axact, suma de 8.198.025 lei provine din excedentul bugetar pe 2016, iar suma de 291.760 lei reprezintã un excedent financiar din anul 2015. Pentru partea de functionare, bugetul pe 2017 are prevãzutã o sumã totalã de 134.099.000 lei. Un procent de 43,22% din aceastã valoare, adicã suma de 63.589.370 de lei, este alocatã invãtãmantului. La partea de dezvoltare, bugetul municipiului Vaslui pe anul curent are prevãzutã suma de 12.999.370 de lei. Printre obiectivele de investitii care vor fi finantate in acest an se numãrã construirea unei mini sãli de sport in Punctul Termic din zona Donici, amenajarea unei arhive pentru documentele Primãriei Vaslui in Punctul Termic nr. 6, din zona Corevas, si construirea acoperisului la Scoala Gimnazialã Constantin Motas Vaslui. Ale sume vor fi utilizate pemntru extinderea sistemului de apã si canalizare, continuarea lucrãrilor de modernizare in Cartierul 13 Decembrie si zona Gheorghe Lazãr, sistematizarea pe verticalã si a elementelor arhitecturale de pe strada Constantin Negri si Husului.