Primãriile vasluiene cer lemn de foc cât pentru douã judete

luni, aprilie 3, 2017, 3:00

Gospodãriile populatiei din judetul Vaslui au nevoie, într-un an, de 300.000 metri cubi de lemn de foc, dublu fatã de tãierile pe care le face Directia Silvicã. În conditiile în care în judet nu mai ajunge lemn tãiat «la negru» de la munte iar furturile s-au redus considerabil, se pune întrebarea de unde se acoperã necesarul de lemn. Explicatia pentru acestã situatie nefireascã tine de primãrii, mai precis de faptul cã primarii solicitã necesarul de lemn în baza unoc calcule neconforme cu realitatea.

Într-un an, necesarul de lemn de foc pentru gospo – dãriile populatiei din judetul Vaslui se ridicã la 300.000 de metri cubi. Acest volum de material lemnos a fost centralizat in urma solicitãrile oficiale formulate de unitãtile administrativ-teritoriale. Problema este cã primarii cer un volum de lemn de foc dublu comparativ cu masa lemnoasã scoasã la valorificare de cãtre Directia Silvicã (DS) Vaslui. Spre exemplu, volumul de masã lemnoasã care va fi tãiat in acest an de silvicultorii vasluieni se ridicã la 174.000 de metri cubi. Cãtãlin Idriceanu, directorul DS Vaslui, spune cã nu stie de unde se acoperã integral necesarul de lemn de foc solicitat de cãtre primãriile din judet. ìDe cand s-a introdus Radarul Pãdurii, nu mai vine lemn la negru de la munte. În acest fel, piata localã nu mai are de-a face cu aceastã concurentã neloialã, iar Directia Silvicã isi poate vinde integral arborii tãiati. De asemenea, furturile din pãduri s-au redus foarte mult. Anul trecut, hotii de lemne au sustras ilegal din pãdurile judetului circa 600 metri cubi de lemn. Procedura este ca primarii sã fixeze necesarul de lemn de foc si sã ne transmitã datele. Astfel, avem o problemã: de unde se acoperã acest necesar?!î, a intrebat si sa intrebat Cãtãlin Idriceanu. Cum in judet nu mai ajunge lemnul tãiat ilegal din zonele montane iar furturile din pãduri s-au diminuat considerabil, singura explicatie pentru diferenta enormã dintre necesarul de lemn de foc si tãierile oficiale este aceea cã primarii nu dau cifre exacte. Altfel spus, documentele sunt completate de primãrii fãrã a se tine cont de nevoile reale de lemn ale populatiei.

Atentie la documente!

Orice transport de lemn care iese pe drumurile publice are nevoie de documente de insotire. Proprietarul care are o micã pãdure trebuie sã solicite la primãrie o adeverintã din care sã reiasã cã el este proprietarul arborilor. Cu aceastã adeverintã, cetãteanul merge la ocolul silvic de care apartine si cere marcarea arborilor, adicã punerea in valoare. Specialistii de la ocolul silvic marcheazã copacii, calculeazã volumul de lemn, pe care il verificã si aprobã Garda Forestierã. ìToate aceste servicii sunt plãtite de cãtre proprietar. Fãrã aceste acte, dacã un privat este depistat pe un drum public, i se confiscã si cãruta, lemnul, si primeste si amendã, fiind considerat transport de material lemnos fãrã documente. Orice proprietar de pãdure sã nu se deplaseze cu lemn pe drumurile publice dacã nu are asupra sa aceste documente de insotire. Are dreptul sã isi exploateze pãdurea, dar trebuie sã respecte legislatia. Noi am avut actiuni in care am confiscat si lemnul, si atelajele, mai putin animalele’, a avertizat Cãtãlin Idriceanu.

Saraci în padure

Judetul Vaslui continuã sã detinã doar 13% din teritoriu cu pãduri, in conditiile in care media nationalã se ridicã la un procent de 22% acoperit cu vegetatie forestierã. Pentru ca suprafata de pãdure sã creascã, ar trebui ca la nivel national sã existe un program in acest sens. ìExistã un potential urias de impãduriri in judetul nostru, de peste 50.000 de hectare. Noi, pentru aceastã primãvarã, am terminat deja activitãtile de impãdurire pe care ni le-am propus. Cum ne-a permis vremea, in toate ocoalele silvice din judet au inceput plantãrile de arboriî, a subliniat Cãtãlin Idriceanu. Pentru acest an, programul lucrãrilor de regenerare fixat de DS Vaslui a fost urmãtorul: regenerãri totale – 432 ha, din care 363 ha regenerãri naturale si 69 ha regenerãri artificiale. De asemenea, pe 37 ha cu vegetatie forestierã se va desfãsura un program de lucrãri de completare a arborilor. În campania din aceastã primãvarã, se vor efectua 363 ha de regenerãri naturale, 32 de ha regenerãri artificiale si completãrile care se fac in integralitate pe 37 ha.