Prea sãnãtosi sau prea… neinformati?

luni, aprilie 3, 2017, 3:00

Unul dintre programele nationale derulate de Ministerul Sãnãtãtii vizeazã tratamentul în strãinãtate al unor afectiuni ce nu pot fi tratate în România. La Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui, media solicitãrilor este de una pe an. O ironie dureroasã a fãcut ca, în 2015, singura cerere sã nu poatã fi onoratã, din cauza rãspunsului negativ primit de la clinicile din strãinãtate. În 2016, la Iasi au fost 3 solicitãri rezolvate, costul decontat de minister al tratamentelor depãsind 710.000 lei, în timp ce la DSP Bihor au fost depuse nu mai putin de 81 de solicitãri! Or fi bolile vasluienilor mai putin grave si pot fi tratate în tarã, ori de vinã este lipsa informãrii si/sau sãrãcia?

Chiar dacã au acest drept, asiguratii sistemului public de sãnãtate din judetul Vaslui sunt prea putin interesati sã-si trateze in strãinãtate afectiunile de care suferã, dacã in tarã nu este posibil acest lucru. Conform datelor furnizate de DSP Vaslui, atat in 2015, cat si in 2016, au fost depuse doar cate o singurã cerere de cãtre pacienti care solicitau trimiterea la tratament medical in strãinãtate. În 2015, cererea unui vasluian in varstã de 60 de ani, care suferea de afectiuni pulmonare, desi a fost aprobatã, nu s-a concretizat, dupã ce procedura a fost intreruptã la nivel de corespondentã cu clinicile strãine, al cãror rãspuns nu a fost favorabil. Mai mult noroc a avut singurul solicitant de anul trecut al acestui Program national, un vasluian in varstã de 59 de ani suferind de afectiuni ale pancreasului, al cãrui dosar a fost aprobat si finalizat prin trimiterea pacientului la tratament. În acest an, DSP Vaslui aprimit deja o astfel de solicitare, din partea unui pacient in varstã de 60 de ani, suferind tot de o boalã a pancreasului, si al cãrui dosar a fost trimis deja spre aprobare Ministerului Sãnãtãtii. Dacã la Vaslui accesibilitatea asiguratilor la acest Program national este extrem de redusã, nu la fel este cazul in alte judete. DSP Iasi, de exemplu, a aprobat anul trecut 3 dosare, pentru tratamentul tot atator pacienti la clinici din strãinãtate fiind alocate peste 710 mii lei (peste 160.000 euro), in timp ce la DSP Bihor au fost depuse si solutionate, cele mai multe pozitiv, 81 de dosare din partea unor pacienti. Trimiterea bolnavilor pentru tratament in strãinãtate se aprobã de Ministerul Sãnãtãtii numai pentru afectiunile care nu pot fi tratate in tarã, pe baza unei documentatii medicale intocmite de DSP. Trimiterea la tratament in strãinãtate se face pentru bolnavii inscrisi pe lista unui medic de familie, numai dupã ce pacientul a parcurs si epuizat toate nivelurile de asistentã medicalã din tarã si existã recomandarea medicului specialist de ultim nivel cã pacientul are nevoie de un tratament care nu poate fi efectuat in Romania. Solicitantul trebuie sã depunã la DSP-ul de care apartine o cerere insotitã de documentele medicale, inclusiv recomandarea medicului curant de specialitate privind efectuarea tratamentului in strãinãtate. Cererea este luatã in discutie de Comisia de specialitate teritorialã, care propune cel putin trei clinici din strãinãtate, ulterior, fiind purtate discutii cu acestea. Abia dupã primirea acceputului din partea unei clinici, care transmite si costul estimativ al tratamentului, dosarul complet este trimis spre aprobare la Ministerul Sãnãtãtii, acolo unde va fi analizat de o comisie care se intruneste de douã ori pe lunã. Comisia aprobã solicitãrile care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevãzute in legislatia in vigoare, in limita fondurilor stabilite lunar cu aceastã destinatie si in ordinea descres – cãtoare a punctajelor totale finale obtinute in conditiile ordinului mentionat mai sus. Plata trata – mentului se face de cãtre DSP in contul clinicii din strãinãtate, dupã efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite in original de la aceasta. Procedura este destul de simplã, si, in general, cererile sunt avizate favorabil, insã, cu toate acestea, vasluienii nu apeleazã la acest Program national fie pentru cã nu isi cunosc drepturile de asigurat, fie din cauza costurilor suplimentare, inclusiv a celor de transport si cazare, de multe ori prohibitive. Ori sã fie vorba de o formã rarã de ‘patriotism local’, care face ca vasluienii sã se imbolnãveascã doar de afectiuni ce pot fi tratate in spitalele sau clinicile romanesti?