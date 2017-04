Prea multe variante înseamnã nicio variantã!

joi, aprilie 27, 2017, 3:00

Ca urmare a „dezinformãrilor referitoare la Varianta ocolitoare Bârlad, demiterea domnului ministru Alexandru- Rãzvan Cuc nu mai suportã amânare”, sustine deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu. „Este inadmisibilã sfidarea unui întreg judet si oferirea unor termene de realizare a unor investitii în functie de caracterul mai mult sau mai putin electoral al pozitiilor publice ale unui ministru”, si-a motivat liberalul solicitarea cãtre premierul Sorin Grindeanu.

Demisia ministrului Cuc, cerutã la nicio sãptãmanã dupã ce oficialul a fost prezent in judetul Vaslui, este motivatã de parlamentarul liberal prin faptul cã ‘varianta ocolitoare Barlad este un obiectiv foarte important, iar tratarea sa de cãtre cei responsabili de o manierã care sã genereze confuzie aratã cã intentia PSD este doar exploatarea electoralã a subiectului. În acest sens, este impardonabil ca Ministerul Transporturilor (MT), Compania Nationalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si Directia Regionalã de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi sã aibã propriile variante cu privire la derularea investitiei’, aratã Daniel Olteanu.

Variantele variantei

Astfel, aratã deputatul PNL, ing. Ovidiu Laicu, directorul DRDP Iasi, a declarat la inceputul acestui an, intro emisiune televizatã, cã 25 – 26 martie 2017 urma sã fie data pentru atribuirea contractului Revizuire Studiu de Fezabilitate, Revizuire Proiect Tehnic si DTAC pentru obiectivul ‘Varianta de ocolire Barlad’. ‘Aceastã procedurã urma sã dureze sase luni, ulterior, pentru incã trei luni, documentul urmand a fi avizat la toate nivelurile de competentã, scoaterea la licitatie a obiectivului fiind programatã pentru luna ianuarie 2018, iar inceperea lucrãrilor, dupã analiza ofertelor si atribuirea contractului, cel mai devreme in aprilie 2018’, explicã Daniel Olteanu. La randul lui, ministrul Alexandru-Rãzvan Cuc, prezent recent in judetul Vaslui, a declarat in cadrul unei conferinte de presã cã lucrãrile la obiectivul amintit ar putea incepe in octombrie – noiembrie 2017, renuntandu-se la revizuirea documentatiei. Pe de altã parte, ‘(…) conform rãspunsului MT nr. 7076/30.03.2017, semnat de acelasi ministru Alexandru-Rãzvan Cuc, primit in data de 06.04.2017, la o interpelare pe care am realizat-o, Ministerul transmite, in scris, cu totul si cu totul alte informatii. Astfel, data estimatã pentru atribuirea contractului Revizuire Studiu de Fezabilitate, Revizuire Proiect Tehnic si DTAC pentru obiectivul ‘Varianta de ocolire Barlad’ este 30.05.2017, durata de prestare a serviciilor este de 6 luni, dupã care indicatorii tehnico-economici trebuie avizati la toate nivelurile de competentã, in vederea emiterii Hotãrarii de Guvern. Ulterior, ‘va avea loc procedura de achizitie a contractului de lucrãri, cu toate etapele prevãzute de lege’, inceperea lucrãrilor fiind estimatã pentru debutul anului 2018′, mai spune Daniel Olteanu.

Gura pacatosului…

‘Subliniez faptul cã respectarea procedurilor de scoatere la licitatie a obiectivului, analiza ofertelor si atribuirea, conform termenelor prevãzute de lege, fac imposibilã inceperea lucrãrilor la inceputul anului 2018, o datã, de altfel, infirmatã si de reprezentantii DRDP Iasi. Nu mai departe de sfarsitul lunii martie, cu ocazia inaugurãrii statiilor de metrou Laminorului si Strãulesti, domnul ministru Cuc a declarat cã ‘Dacã cineva va mai da un termen nerealist, cum a fost in cazul Companiei de Drumuri cu lotul 2 al autostrãzii Lugoj – Deva, va fi demis.’ În aceste conditii, i-am solicitat domnului prim-ministru Sorin Grindeanu sã constate faptul cã domnul ministru al Transporturilor a ratat oportunitatea de a-si da singur demisia, in conditiile unor dezin – formãri evidente cu privire la Varianta ocolitoare Barlad. În subsi – diar, am adresat o nouã interpelare ministrului Transporturilor, pentru a comunica public, din nou, calendarul realizãrii obiectivului Varianta ocolitoare Barlad, in conditiile in care informatiile prezentate in scris nu coincid cu cele transmise verbal. Din aceste motive, l-am rugat pe domnul prim-ministru Sorin Grindeanu sã ia de urgentã mãsura demiterii domnului ministru Alexandru- Rãzvan Cuc si a tuturor celor responsabili de dezinformãrile referitoare la obiectivul de investitii Varianta ocolitoare Barlad. Nu este posibil ca, de la nivelul Guvernului, un ministru sã transmitã anumite informatii in scris unui parlamentar si cu totul alte informatii verbal, in conferinte de presã. Îsi permite un ministru al Cabinetului Grindeanu sã mintã in scris un parlamentar sau sã mintã intr-o conferintã de presã? Este inadmisibilã sfidarea unui intreg judet, Vaslui, si oferirea unor termene de realizare a unor investitii in functie de caracterul mai mult sau mai putin electoral al pozitiilor publice ale unui ministru’, a conchis deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu.