Planetariul si Observatorul Astronomic din Bârlad au paginã pe Facebook

marți, aprilie 25, 2017, 3:00

Ciprian Vantdevarã, muzeograf la Planetariul si Observatorul Astronomic al Muzeului ‘Vasile Parvan’, din Barlad, doreste sã promoveze pagina oficialã de Facebook a Planetariului si Observatorului Astronomic al Muzeului ‘Vasile Parvan’ (adresa este: https://www.facebook.com/astrobarlad/?fref=ts), locul ‘unde puteti sã primiti informatii in exclusivitate, in premierã si inedite despre lumea misterioasã a stelelor si planetelor, dar si despre cele mai noi descoperiri din domeniul astronomic din Romania’. ‘De asemenea, mai spune Ciprian Vantdevarã, vã invitãm sã participati la activitãtile observatorului astronomic din Barlad, mai precis la observatii astronomice prin telescoape performante la stele, planete, nebuloase, roiuri de stele, galaxii, roiuri de galaxii, stele duble si Luna, in star party si tabere de astronomie’. Calendarul activitãtilor este urmãtorul: 1) 7 – 10 iunie 2017, orele 18.00 – 24.00, Scoala de Varã de Astronomie ‘Descoperã Universului!’, Observatorul Astronomic al Muzeului ‘Vasile Parvan’ din Barlad, Judetul Vaslui; 2) 23 – 25 iunie 2017, Star party, Rezervatia Bãdeana, Comuna Tutova, Judetul Vaslui; 3) 18 – 23 iulie 2017, Tabãra de astronomie si astrofotografie ‘Sã cunoastem cerul!’, Rezervatia Bãdeana, Comuna Tutova, Judetul Vaslui; 4) 7 august 2017, Eclipsã partialã de Lunã, Observatorul Astronomic al Muzeului ‘Vasile Parvan’ din Barlad, Judetul Vaslui; 5) 12 august 2017, Perseidele ploaia de stele cãzãtoare, Rezervatia Bãdeana, Comuna Tutova, Judetul Vaslui. ‘V-am trimis cateva repere din timp programul nostru astfel incat dumneavoastrã sã vã faceti din timp agenda cu programul pentru lunile iunie, iulie si august 2017, in cazul in care doriti sã participati la activitãtile noastre. De asemenea, ar putea fi un mod plãcut, inedit si diversificat de vã petrece concediu sau vacanta, prin aceea cã puteti sã descifrati alãturi de noi tainele Universului. Vã multumesc si vã asteptãm cu mult drag!’, a mai spus Ciprian Vantdevarã.