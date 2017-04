Peste 440 de milioane de euro pentru Grupurile de Actiune Localã

miercuri, aprilie 26, 2017, 3:00

Începând din 20 aprilie, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a lansat sesiunea de depunere a cererilor de finantare pentru implementarea strategiei de dezvoltare localã a Grupurilor de Actiune Localã (GAL). Peste 440 milioane euro sunt disponibile, suma maximã ce poate fi acordatã fiind de 200.000 euro, iar sesiunea va fi deschisã pânã la epuizarea fondurilor alocate.

AFIR a lansat o nouã sesiune de depunere a cererilor de finantare nerambursabilã pe submãsura (sM) 19.2 ‘Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare localã’, destinatã solicitantilor selectati in cadrul unui apel de selectie, lansat conform prevederilor din Strategia de Dezvoltare Localã a respectivului GAL. Proiectele depuse in cadrul apelurilor de selectie lansate de GAL-uri pot beneficia de o sursã de finantare alternativã fatã de fondurile puse la dispozitie direct de AFIR. ‘Este o oportunitate deosebitã mai ales pentru solicitantii care au depus proiecte eligibile direct la AFIR si care nu au mai reusit sã obtinã finantare din cauza epuizãrii fondurilor. Astfel, cei care doresc sã primeascã finantare nerambursabilã trebuie sã se informeze si sã propunã proiecte in momentul in care GAL-ul lanseazã anuntul pentru selectarea acestora’ se aratã in comunicatul postat pe site-ul AFIR. Strategiile de Dezvoltare Localã au inclus, in general, multe dintre submãsurile care sustin dezvoltarea ruralã in functie de specificul si de nevoile concrete ale teritoriului GAL, corespondente ale celor prevãzute in PNDR 2020. De exemplu, un solicitant, care nu a obtinut finantare direct prin AFIR o poate obtine prin intermediul GAL-ului de care apartine. Aceste organisme promoveazã si oferã finantare prin submãsuri similare cu 6.1 – ‘Instalarea tanãrului fermier’, 4.1 – ‘Investitii in exploatatiile agricole’ sau 6.2 – ‘Sprijin pentru infiintarea de activitãti neagricole’. Fondurile totale disponibile in aceastã sesiune pentru finantarea proiec telor depuse la GAL prin submã sura 19.2 ‘Sprijin pentru implemen tarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare localã’ sunt de 440.116.655 euro pentru intreaga perioadã de programare. Suma maximã neram bursabilã ce poate fi acordatã pentru finantarea unui proiect este de 200.000 euro. Aceastã sesiune, prima din 2017 destinatã GAL-urilor, va fi deschisã panã la epuizarea fondurilor alocate.