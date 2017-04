Peste 1 miliard de euro fonduri nerambursabile solicitate în 5 zile prin proiectele depuse la AFIR

miercuri, aprilie 19, 2017, 3:00

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat cã fondurile nerambursabile alocate pentru infrastructura de acces agricolã, prin submãsura 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” din Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020, au fost epuizate în totalitate ca urmare a solicitãrilor de finantare primite de Agentie înainte de termenul limitã al sesiunii, 30 iunie 2017. De asemenea, fondurile disponibile pentru componenta de infrastructurã rutierã, precum si cea pentru infrastructura educationalã si socialã, pentru restul teritoriului (altul decât zona montanã), solicitate prin intermediul submãsurii (sM) 7.2 „Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bazã la scarã micã” au fost epuizate în primele 5 zile ale sesiunii 2017.

Mare luptã pentru accesarea de finantare nerambursabilã in vederea reabilitãrii infrastructurii rutiere ori a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare sau, pentru cei ce doresc reabilitarea cãminelor culturale ori a altor edificii cu destinatie socialã. Primele sesiuni de depunere de proiecte pe mãsuri Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 au fost asteptate cu mult interes de conducerile UAT-urilor din mediul rural, care, astfel, aveau sansa de a rezolva multe dintre problemele stringente ale comunitãtilor. Drept dovadã, fondurile puse la dospozitie s-au epuizat in mai putin de 5 zile de la deschiderea sesiunii, in data de 28 martie 2017. Conform datelor prezentate pe site-ul AFIR, au fost depuse pentru finantare prin sM 4.3, infrastructura agricolã, 386 de proiecte de investitii, pentru care s-au solicitat fonduri nerambursabile in valoare de peste 365 milioane de euro. Astfel, in primele 5 zile ale sesiunii au fost depuse solicitãri de finantare care depãsesc de peste 12 ori alocarea financiarã stabilitã. Pentru investitii in infrastructura rutierã din mediul rural, respectiv drumuri comunale sau agricole, care pot primi finantare prin sM 7.2, AFIR a primit on-line pe pagina oficialã de internet, www.afir.info, 369 de proiecte in valoare de peste 370 milioane de euro. Practic, au fost depuse de 3 ori mai multe solicitãri de finantare decat alocarea. Totodatã, au fost epuizate si fondurile disponibile pentru investitii in infrastructura educationalã si socialã din mediul rural pentru restul teritoriului, finantate prin sM 7.2, pentru care s-au primit on-line 123 solicitãri de finantare in valoare de peste 47 milioane de euro. Dupã finalizarea evaluãrii de cãtre expertii AFIR, proiectele vor fi selectate in functie de punctajul obtinut la criteriile de selectie, in ordine descrescãtoare. Punctajul minim al proiectelor care vor putea intra la finantare in sesiunea din acest an este de 80 de puncte pentru proiectele de infrastructurã agricolã (sM 4.3) si de 50 de puncte pentru proiectele de infrastructurã rutierã si educationalã (sM 7.2). Selectia proiectelor se va realiza in limita fondurilor disponibile pentru fiecare dintre componentele cu alocare distinctã aferente celor 2 submãsuri amintite.