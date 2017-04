Pedeapsã redusã pentru ucigasul directorului scolii din Voinesti

miercuri, aprilie 12, 2017, 3:00

Bãrbatul care, din gelozie, la omorât în bãtaie pe directorul adjunct al scolii din Voinesti, învãtãtorul Gheorghe Novac, si-a aflat sentinta definitivã: 17 ani si 6 luni de închisoare cu executare. Curtea de Apel Iasi a admis recursul promovat Vasile Rusan, condamnat initial de Tribunalul Vaslui la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat, si, prin schimbarea încadrãrii juridice a faptei, a redus cu 2 ani si jumãtate pedeapsa.

Curtea de Apel Iasi a pronuntat, luni, sentinta definitivã in cazul lui Vasile Rusan, bãrbatul din Voinesti care, din gelozie, si-a ucis un consãtean. Crima s-a petrecut in seara sãrbãtorii de Sfanta Maria 2016, cel care a cãzut pradã rãzbunãrii lui Rusan fiind Gheorghe Novac, un reputat cadru didactic din Voinesti, directorul adjunct al scolii din localitate si fratele primarului comunei Ivãnesti. Proaspãt reintors de la muncã din Anglia, Vasile Rusan bãnuia cã sotia sa, cu care avea 3 copii, ar avea o aventurã cu vecinul sãu, Gheorghe Novac. Dupã ce a bãut mai multe beri, la carciuma din sat, la pandit pe invãtãtor si, la adãpostul intunericului, l-a lovit miseleste cu un par in cap, ascunzand apoi trupul victimei in tufele de la marginea drumului. Ulterior, dupã ce a mai bãut ceva, Rusan a anuntat, la numãrul 112, cele petrecute si a cerut ajutor pentru victima sa. Initial, ambulantierii nu au reusit sã gãseascã victima, si abia dupã ce politistii l-au convins pe suspect sã le arate locul exact unde fusese abandonat rãnitul a putut fi acordat primul ajutor invãtãtorului aflat in agonie. Transportat initial la spitalul din Barlad, Gheorghe Novac a fost apoi dus de urgentã la Iasi, la Spitalul de Neurochirurgie, unde a fost operat, insã, in ciuda eforturilor medicilor, a decedat. Desi initial Rusan isi recunoscuse faptele, el si-a schimbat ulterior povestea, declarand cã, de fapt, invãtãtorul ar fi fost beat, si, cand sau intalnit pe drum, era sã dea peste el, astfel cã, speriat, l-ar fi impins, iar acesta ar fi cãzut in santul de pe marginea drumului, unde s-a lovit la cap. Anchetatorii au aflat insã adevãrul, descoperind si parul cu care ucigasul si-a lovit vecinul, si l-au acuzat pe Vasile Rusan de tentativã de omor. În timpul procesului, ucigasul a incercat sã-si motiveze fapta, povestind judecãtorilor cã dupã ce a revenit de la muncã din strãinãtate, a aflat de la oamenii din sat cã sotia l-ar fi inselat cu directorul adjunct al scolii din comunã, invãtãtorul Gheorghe Novac. Ulterior, pe fondul certurilor si a bãtãilor incasate, femeia a luat copiii si s-a mutat la pãrinti, Rusan considerandu-si vecinul drept principal vinovat pentru destrãmarea cãsãtoriei, acesta fiind si motivul crimei. În luna februarie, Tribunalul Vaslui a dat o primã sentintã in acest caz: 20 de ani de inchisoare cu executare si plata de cãtre Vasile Rusan a sumei 130.000 lei drept despãgubiri morale familiei victimei, si a peste 10.000 lei, cheltuieli de judecatã si daune materiale cãtre unitãtile spitalicesti. Imediat, atat criminalul, considerand pedeapsa primitã mult prea asprã, cat si unul dintre copiii victimei, care, dimpotrivã, a cerut despãgubiri morale mai mari, au contestat aceastã sentintã. Curtea de Apel Iasi a admis doar apelul promovat de inculpat si, desfiintand in parte sentinta Tribunalului Vaslui, a decis schimbarea incadrãrii juridice a faptei, inlãturand dispozitia conform cãreia fapta ar fi fost sãvarsitã prin cruzime, si pãstrand doar aspectul de premeditare a faptei. În consecintã, judecãtorii ieseni au decis reducerea, cu doi ani si jumãtate a pedepsei, astfel cã, decizia fiind definitivã, Vasile Rusan va petrece dupã gratii urmãtorii 17 ani si 6 luni, perioadã din care se va scade timpul petrecut de ucigas in arest preventiv, din august 2016 panã acum.