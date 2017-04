Pedeapsã micsoratã pentru bãtãusul MMA

marți, aprilie 25, 2017, 3:00

Condamnat la 2 ani si 5 luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri si, într-un alt dosar, la încã 1 an si 4 luni de închisoare pentru tulburarea ordinii si linistii publice, fostul luptãtor MMA Marian Pomet a obtinut contopirea pedepselor. Judecãtorii Tribunalului Vaslui au considerat cã cele faptele sunt concurente, dat fiind faptul cã scandalul provocat de el într-un cunoscut club bârldean a avut loc în timp ce era sub control judiciar impus pentru prima faptã. În consecintã, i-au redus condamnarea totalã, din care Pomet a executat deja 10 luni în închisoare, cu aproape un an.

Cunoscut pentru legãturile cu lumea interlopã, in special cu gruparea fratilor Dura, luptãtorul MMA barlãdean Marian Pomet a fost protagonistul mai multor scandaluri, totul culminand, anul trecut, cu implicarea sa intr-un dosar de trafic de droguri. Retinut pe data de 2 iunie si eliberat de judecãtorii barlãdeni sub control judiciar, Pomet, impreunã cu fratii Eduard Costel si Robert Ionut Dura, a provocat, douã sãptãmani mai tarziu, un scandal monstru intr-un bar barlãdean, ocazie cu care au lovit mai multe persoane si au distrus mobilierul din local. În urma scandalului, judecãtorii au revocat mãsura controlului judiciar si au dispus arestarea preventivã a lui Pomet. Cele douã dosare au fost solutionate separat, astfel cã, in septembrie, luptãtorul traficant Marian Pomet a primit o primã condamnare, o pedeapsã totalã de 2 ani si 5 luni de inchisoare cu executare, pentru trafic si detinere de droguri de mare risc, sentintã rãmasã definitiv. În ceea ce priveste dosarul scandalului de la ‘Iguana’, pentru sãvarsirea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii publice, magistratii Judecãtoriei Barlad l-au condamnat pe Marian Pomet la 1 an si 4 luni de inchisoare cu executare, sentintã rãmasã definitivã dupã ce, in luna februarie, Curtea de Apel Iasi a respins, ca nefondat, apelul declarat de protagonistii bãtãii. Cateva zile dupã aflarea acestei ultime sentinte, Marian Pomet a depus, pe rolul Tribunalului Vaslui, o cerere de contestatie la executare, in care, pentru a scãpa de o parte din pedeapsã, a cerut contopirea celor douã sentinte. Argumentul apãrãtorilor sãi? Cele douã infractiuni ar fi fost concurente, scandalul de la ‘Iguana’ avand loc in timp ce Pomet era sub mãsura preventivã a controlului judiciar, timp in care ar fi trebuit sã se abtinã de la fãptuirea de noi fapte antisociale. Judecãtorii si-au insusit acest punct de vedere si, in consecintã, au dispus contopirea pedepselor, motiv pentru care au redus cuantumul total al perioadei pe care Marian Pomet urmeazã sã o petreacã dupã gratii, de la 3 ani si 9 luni, cat ar fi stat initial, la 2 ani, 10 luni si 10 zile, cu aproape 11 luni mai putin. Avand in vedere cã deja a petrecut in arest preventiv mai bine de 10 luni, perioadã care se scade din pedeapsã, si dacã in inchisoare va avea un comportament ireprosabil, luptãtorul Marian Pomet ar putea fi eliberat conditionat, peste circa un an, si sã-si reia antrenamentele ori sã participe din nou la galele MMA. Asta dacã nu-si va relua vechile obiceiuri, caz in care se va reintoarce dupã gratii.