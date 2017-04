Paste 100% liber pentru soferul care a ucis o femeie din Rebricea

joi, aprilie 13, 2017, 3:00

Cercetat pentru ucidere din culpã si pãrãsirea locului accidentului si plasat în arest la domiciliu, Marian Lupãsteanu a reusit sã redevinã complet liber, dupã ce Tribunalul Vaslui i-a admis contestatia formulatã împotriva deciziei Judecãtoriei, care hotãrâse zilele trecute prelungirea arestului la domiciliu. Individul a accidentat mortal o femeie care mergea de mânã cu fiica ei pe marginea soselei si, timp de o lunã, s-a sustras cercetãrilor, fiind identificat si retinut la Ciurea, acolo unde ascunsese masina, avariatã în urma accidentului, într-un grajd.

În seara de 14 ianuarie, o femeie in varstã de 34 de ani care se deplasa spre casã, de manã cu fiica sa in varstã de 14 ani, pe marginea DJ 248, in localitatea Rebricea, a fost lovitã in plin de un autoturism care se deplasa cu vitezã mare. Soferul nu a schitat nici un gest sã opreascã si si-a continuat goana, dispãrand in noapte. Evenimentul a fost anuntat la 112 de un alt sofer, iar ambulantierii sositi la fata locului nu au putut decat sã constate decesul victimei. Imediat, politistii vasluieni au demarat o amplã actiune de identificare a soferului vinovat de producerea accidentului, insã acesta a fost prins abia dupã o lunã, si dupã ce cãutãrile au fost extinse in alte 4 judete. Dupã o lunã de cãutãri, a fost gãsit soferul ucigas, in persoana lui Marian Lupãsteanu, un tanãr de 29 de ani din comuna Ciurea, judetul Iasi, care dupã producerea accidentului, a ascuns masina avariatã in urma impactului intr-un grajd. Pe caroseria masinii s-au gãsit urme de sange, expertiza arãtand cã este vorba de sangele victimei. Lupãsteanu a fost retinut si ulterior, pe 17 februarie, Judecãtoria Vaslui a admis arestarea lui preventivã pentru ucidere din culpã si pãrãsirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia, decizie contestatã imediar de soferul ucigas. A avut castig de cauzã judecãtorii Tribunalului Vaslui, instantã care a judecat contestatia, au fost ingãduitori fatã de cel care, dupã ce a omorat un om, s-a ascuns timp de o lunã, ba, mai mult, in ciuda tuturor probelor, neagã acuzatiile mai mult decat evidente. Astfel, Lupãsteanu a fost eliberat din arest preventiv la doar 3 zile de la arestare si plasat in arest la domiciliu pentru o perioadã de 30 de zile. Dupã mai multe cereri de eliberare din arestul la domiciliu, ultima datã, o astfel de solicitare fiind respinsã de Judecãtoria Vaslui pe data de 7 aprilie, soferul ucigas a fost lãsat in libertate, dupã ce judecãtorii Tribunalului Vaslui i-au admis contestatia formulatã in acest sens. ßRejudecand verificarea din oficiu a legalitãtii si temeiniciei mãsurii arestului la domiciliu, admite cererea de inlocuire a mãsurii preventive a arestului la domiciliu cu mãsura controlului judiciar formulatã de inculpat’, este decizia luatã marti de Tribunalul Vaslui. Plasat sub control judidiciar, in afara obligatiei de a se prezenta la organul de urmãrire penalã sau la organul judiciar ori de cate ori este chemat, singurele interdictii impuse de instantã constau in aceea de a nu pãrãsi teritoriul Romaniei fãrã incuviintarea instant ei, de a lua legãtura cu martorii din dosar, de a conduce vehicule de orice fel ori de a detine sau purta armã. Decizia Tribunalului Vaslui este definitivã.