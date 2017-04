Pacea de la Vaslui

joi, aprilie 13, 2017, 3:00

În ciuda anuntatei opozitii din partea consilierilor judeteni liberali, ultima sedintã de CJ s-a desfãsurat într-un consens absolut, toate cele 14 proiecte, din care 7 priveau bugetul judetului din acest an, fiind votate cu unanimitate de voturi. În ceea ce priveste bugetul, chiar dacã alocãrile de la „centru” sunt cu circa o treime mai mari fatã de anul trecut, doar circa un sfert din totalul de peste 284 milioane de lei, incluzând aici si execedentul bugetar de 13,3 milioane lei, care acoperã diferenta dintre venituri si cheltuieli, este destinat sectiunii de dezvoltare. Restul, 212,8 milioane lei, ar trebui sã acopere cheltuielile curente, salarii, bunuri si servicii etc., pentru buna functionare a CJ Vaslui si a institutiilor din subordine, inclusiv pentru finantarea programelor care revin în sarcina institutiei judetene, „Cornul si Laptele” si cel de încurajare a consumului de fructe în scoli. În ceea ce priveste marile proiecte demarate de CJ, speranta stã în special în alocarea de fonduri guvernamentale sau cîstigarea de proiecte europene, de la Ministerul Dezvoltãrii, sau de obtinerea finantãrii prin PNDL, în cazul a reabilitãrii a 12 drumuri judetene si a celor 3 institutii scolare din subordine.

Sedintã istoricã, desi fãrã istoric!, a Consiliului Judetean Vaslui, in ciuda faptului cã pe ordinea de zi, intre cele 14 proiecte supuse aprobãrii consilierilor judeteni nu mai putin de 7 proiecte se refereau la bugetul judetului ori al institutiilor din subordine, votul a fost unanim in favoarea adoptãrii. De altfel, la sfarsitul sedintei, presedintele Dumitru Buzatu a tinut sã remarce: ‘Cu toate cã am lucrat foarte mult la proiectul de buget, ca de altfel la toate celelalte proiecte, nu am stiut cã am fost atat de buni. Remarc faptul cã nu au fost discutii, nu au fost depuse amendamente nici mãcar din partea opozitiei, si nu am avut nici un vot impotrivã sau vreo abtinere. De aceea, mã vãd nevoit sã multumesc pentru acest lucru tuturor consilierilor, indiferent de culoarea politicã, pentru faptul cã au apreciat efortul nostru si, astfel, au considerat cã ne-am fãcut bine treaba. Dacã, in decursul anului, vor interveni modificãri la buget, fie prin suplimentãri de fonduri, fie de urgentã, a unor alocãri bugetare, fiti siguri cã le vom aduce la cunostinta dumneavoastrã si, impreunã, vom gãsi cele mai bune solutii de solutionare’. În ceea ce priveste hotãrarile adoptate, cele mai importante sau referit la bugetul de venituri si cheltuieli ale CJ Vaslui si institutiilor din subordine, intarzierea cu care acest buget a fost adoptat fiind explicatã prin faptul cã s-a dorit satisfacerea tuturor nevoilor judetului, pe domenii de activitate. Conform cifrelor prezentate prin proiectul de buget, veniturile pe care, la inceputul anului 2017, se poate baza judetul Vaslui sunt in sumã totalã de 270.2 milioane lei, din care venituri fiscale in sumã de 156,82 milioane lei, alte 3 milioane lei venituri nefiscale, subventii de la bugetul de stat de 110,077 milioane lei si sume FEN postaderare de 203.647 lei. Din acesti bani, 219,12 milioane lei ar trebui sã acopere cheltuielile de functionare, inclusiv plata salariilor, a bunurilor si serviciilor necesare bunei desfãsurãri a activitãtii CJ Vaslui si a institutiilor din subordine, ori a derulãrii programelor care revin in sarcina institutiei judetene. Peste jumãtate din sumã este destinatã capitolului ‘asigurãri si asistentã socialã’, din cele peste 135 milioane alocate in acest scop, din care 129,7 milioane lei pentru DGASPC Vaslui, nu mai putin de 60,2 milioane lei se vor cheltui pentru plata salariilor personalului implicat, iar 58,1 milioane pentru plata drepturilor din domeniul asistentei sociale. Un alt mare consumator de resurse financiare este invãtãmantul, pentru care a fost alocatã suma de peste 33,66 milioane lei, din care jumãtate, circa 17,87 milioane lei reprezintand doar cheltuieli de personal, alte 14,4 milioane de lei fiind destinate achizitionãrii de bunuri si servicii necesare bunei desfãsurãri a activitãtii din acest domeniu, ori pentru sustinerea programelor nationale derulate pentru reducerea absenteismului in scoli, cum ar fi Cornul si Laptele’, cel de incurajare a consumului de fructe in scoli, sau ‘Toti copiii la grãdinitã!’. Nu mai putin de 17 milioane de lei sunt alocate la capitolul ‘protectia mediului’, pentru rambursarea imprumuturilor luate pentru finalizarea obiecti – vului de investitii ‘Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi, si orasul Negresti’, urmand ca acest poriect sã beneficieze si de alte sume de la sectiunea de dezvoltare in vederea finalizãrii lui. În ceea ce priveste domeniul ‘culturã, recreere si religie’, in acest an a fost alocatã de la buget suma totalã de 22,37 milioane lei, atat pentru functionarea institutiilor de culturã judetene, Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtaru’, a Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’, Teatrul ‘V. I. Popa’ si Muzeul ‘V. Parvan’ Barlad, dar si pentru finantarea activitãtilor culturale ori a altor activitãti de interes general. În ceea ce priveste sectiunea de dezvoltare, respectiv pentru finantarea proiectelor de investitii ce urmeazã a fi derulate din fondurile proprii ale CJ Vaslui, in acest an a fost alocatã suma de 51,08 milioane lei, la care se adaugã alte 13 milioane lei, bani provenind din excedentul bugetar inregistrat la sfarsitul lui 2016. Din acesti bani, se vor finanta unele investitii la Spitalul Judetean Vaslui, privind construirea unui sisten de ventilatie si achizitia unui sistem de alimentare cu energie elec – tricã, proiectarea noului Ambulatoriu (Policlinicã) dar si reparatii capitale a Policlinicii stomatologice, precum si alte investitii la Centrele Medico- Sociale Bãcesti si Codãesti. Aproape 12,5 milioane lei sunt destinati racordãrii la reteaua de energie electricã a depozitelor de deseuri Baarlad, Husi si Negresti din cadrul proiectului ‘Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui’, precum si altor lucrãri din cadrul celor douã etape ale priectului privind alimentarea cu apã a municipiilor vasluiene. În ceea ce priveste drumurile judetene, in acest an va fi alocatã suma de 41,87 milioane lei pentru intocmirea de proiecte si inceperea lcrãrilor pe 11 tronsoane de drumuri judetene, remedierea defectiunilor de pe DJ Murgeni – Cretesti, betonarea a peste 10,1 km de pe 4 drumuri judetene si reabilitarea si modernizarea a altor 7 drumuri judetene, cu o lungime totalã de 64,43 km. Pentru realizarea acestor obiective, se sperã obtinerea si a unei finantãri suplimentare prin Planul National de Dezvoltare Localã, derulat de Ministerul Dezvoltãrii. În sfarsit, printre alte proiecte a cãror implementare sau derulare va fi continuatã si in acest an meritã mentionat si Complexul Muzeal Satul Moldovenesc, care va fi construit in apropierea Statuii lui Stefan cel Mare de la Bãcãoani, sau a viitorului Centru de Asistentã Medico – Socialã Ghermãnesti, in acest scop fiind alocate sume in vederea elaborãrii documentatilor tehnicoeconomice in vederea obtinerii finantãrii.