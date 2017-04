Ofertele pentru groapa Rosiesti vor fi depuse pânã la 10 mai

miercuri, aprilie 5, 2017, 3:00

Procedurile pentru cea de-a treia licitatie pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti se apropie de momentul cel mai important. Pânã cel târziu în data de 10 mai 2017 se vor depune ofertele din partea firmelor participante. Prelungirea termenului de depunere a fost solicitat de o firmã, pentru ca dosarele sã fie actualizate cu ultimele clarificãri procedurale.

Dupã inregistrarea ofertelor, o comisie de evaluare din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui va trece la analiza ofertelor. La final, comisia va decide care este soarte cele de-a treia licitatii: stabilirea unui castigãtor sau repetarea licitatiei. La inceputul acestui an, CJ Vaslui a demarat organizarea celei de-a treia licitatii pentru pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. În data de 6 ianuarie 2017 a fost publicat anuntul de participare a licitatiei pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Petricã Manolachi, seful compertimentului Achizitii Publice de la CJ Vaslui, a precizat cã noua procedurã se orga – nizeazã in baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrãri si servici. La sfarsitul anului trecut, CNSC a respins contestatia fãcutã de o asociere de firme din Roman si Suceava, privind sistarea celei de-a doua licitatii la propunerea comisiei de evaluare din cadrul CJ Vaslui. Firmele participante la licitatie au solicitat unele clarificãri in legãturã cu derularea licitatiei, iar rãspunsurile oferite de specialistii care rãspund de procedurã au fost neclare pentru participanti. Cum precizãrile privind procedura de derulare a licitatiei au fost interpretate diferit de firmele participante, la nivel local, s-a decis anularea licitatiei. În cursul lunii iulie 2016, in Sala Mare a Palatului Administrativ, sau deschis ofertele pentru ‘Delegarea prin Concesionare a Gestiunii Serviciului Public de Management si Operare a Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID) din judetul Vaslui, a statiilor de transfer si platformelor publice de colectare de la Negresti, Vaslui, Husi si Barlad, a flotei de vehicule de transport deseuri intre statiile de transfer si CMID’. Reamintim cã, in cursul lunii martie 2016, CNSC a anulat rezultatul primei licitatiei publice organizate de CJ Vaslui pentru administrarea gropii ecologice de la Rosiesti. Anularea a fost anuntatã in urma formulãrii unei contestatii de cãtre douã firme, din cei patru ofertanti initiali (trei grupuri de firme in asociere si un agent economic individual).