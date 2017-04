O ruinã fãrã valoare, pe un teren de milioane

joi, aprilie 6, 2017, 3:00

Pare o clãdire aflatã pe punctul de a se dãrâma, deci fãrã valoare pe piatã, însã norocul (sau ghinionul!) ei este cã se aflã pe un teren cu o valoare demnã de invidiat. Este vorba despre ruina clãdirii fostei statii de deferizare a apei de la dezafectata Uzinã de apã a Bârladului, care ocupã în prezent peste 900 de metri pãtrati construiti. Instituitia care o are în grijã, Aquavas Bârlad, a cerut proprietarului de drept al clãdirii sã depunã eforturi si sã gãseascã solutii pentru reintroducerea ei în circuitul imobiliar. Asta mai ales cã, dupã cum pare, constructia, ridicatã undeva în anii ’80, este solidã. Dupã reabilitare, i s-ar putea da o destinatie „de vis”, putând gãzdui unul dintre serviciile Primãriei.

Subiectul a fost adus in atentia opiniei publice chiar de cãtre directorul Aquavas Barlad, Vasile Ungureanu. Acesta a tinut ca, in sedinta ordinarã a alesilor locali din luna martie, cand s-a votat si bugetul pe anul in curs al urbei, sã vorbeascã despre imobilul in cauzã ca despre o investitie pe care municipalitatea sã o aibã in vedere. Asta mai ales cã imobilul ocupã o suprafatã la sol de peste 900 de metri pãtrati, avand o lungime de 60 de metri, o lãtime de 15 si o inãltime de 12 metri, dar si care este amplasat intr-o zonã extrem de scumpã, respectiv la intersectia strãzilor Stroe Belloescu cu Stefan Procopiu, la o aruncãturã de bãt de Bulevardul Republicii, in zona Cerbul de Aur. ‘Înainte de 2008, acea clãdire a fost complet scoasã din uz. Cred insã cã a venit momentul sã se gãseascã o solutie de finantare, mãcar in decursul timpului, pentru ca imobilul, care este in curtea noastrã, dar care apartine primãriei, sã nu se piardã. Este, cred, cea mai uratã clãdire din oras, domnilor consilieri. Aratã oribil! Repet, este datã in concesiune la noi, dar este a orasului de fapt. Oamenii care intrã in Barlad o vãd ca pe ceva care nu ne face cinste. Este pãcat, pentru cã se aflã chiar intr-una din cele mai intens circulate intersectii si cumva la intrarea in oras, dinspre sud. Ce facem cu ea? Pentru cã e pãcat, intrucat poate fi folositã pentru ceva, domnilor consilieri’, s-a adresat alesilor locali directorul Aquavas Barlad. Pe bunã dreptate, obiectivul imobiliar este intocmai cum l-a descris Vasile Ungureanu. Chiar dacã aratã ca o ruinã mãcinatã de vreme si de nepãsare, asta nu inseamnã neapãrat cã nu stã bine ‘in picioare’. ‘Vã dati seama cã nu pot spune nici eu, nici nimeni altcineva dacã poate sau nu fi reabilitatã. Este vorba despre niste studii de specialitate, care sã spunã dacã poate sau nu fi reabilitate. Eu, ca si dumneavoastrã, din ce vedem cu ochiul, am zice cã e suficient de stabilã. Dacã vor confirma si expertii, atunci cred cã nu ar fi probleme prea mari in a se compartimenta, chiar si pe douã nivele, pentru a i se da o utilitate publicã. Rãmane insã la latitudinea Cosiliului Local ce se va intampla cu ea’, ne-a declarat Vasile Ungureanu. De partea cealalã, Dumitru Boros, primarul Barladului, a informat plenul Consiliului cã deja a trecut imobilul pe lista de prioritãti, intrucat, pe bunã dreptate, clãdirea ar putea fi folositã in scopuri utile orasului. ‘O avem in vedere, pentru cã am vãzut-o, mi-ati mai spus de ea, am mai discutat. Vã asigur cã, de cand am discutat, acum cateva zile, si panã acum, nu mi-am schimbat opinia. Vom vedea ce bani avem si o sã actionãm in consecintã. Vã asigur cã este una din prioritãtile noatre, mai ales cã oricand ii putem da o intrebuintare oprimã, evident, dacã ne va permite bugetul’, a rãspuns primarul Boros.