O hoatã dispãrutã imediat dupã condamnare a încercat marea cu degetul

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

Condamnatã, în martie 2008, la 3 ani de închisoare cu executare pentru comiterea mai multor furturi, vasluianca Ramona Fotache ar vrea sã se revinã acasã de pe meleagurile strãine, unde a fugit imediat dupã pronuntarea sentintei. Pentru a fi sigurã cã nu va ajunge direct dupã gratii, hoata a fãcut o contestatie la executare, pe motiv cã fapta s-ar fi prescris. Socoteala de-afarã nu a fost aceeasi cu cea de-acasã, Judecãtoria Vaslui respingând cererea, decizie întãritã vineri de Tribunalul Vaslui. În acest moment, la nivelul IPJ Vaslui sunt în evidente 113 persoane care se sustrag executãrii unor pedepse cu închisoarea.

În 2008, pe cand avea 30 de ani, vasluianca Ramona Fotache avea vechime in ale furturilor, fiind eja condamnatã in mai multe randuri pentru astfel de fapte. Cu un an inainte, ea fusese condamnatã la 8 luni de inchisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei, dupã ce, impreunã cu alte douã persoane, dãduse iama prin mai multe magazine si gospodãrii, de unde a furat tot ce i-a picat la manã. Întelegand blandetea pedepsei primite ca o slãbiciune a judecãtorilor, femeia s-a apucat iar de furat si a fost iar prinsã, astfel cã, in martie 2008, a fost din nou condamnatã, de aceastã datã la 3 ani de inchisoare cu executare. Imediat dupã aflarea sentintei, Ramona Fotache a dispãrut, ajungand astfel pe lista infractorilor cãutati pentru cã se sustrag executãrii pedepsei. La 10 ani de la comiterea faptelor, crezand cã fapta sa s-a prescris, Ramona ar vrea sã revinã pe plaiurile natale, insã nu oricum, ci sã fie sigurã ca va fi liberã, si nu in spatele gratiilor. De aceea, in noiembrie 2016, ea a depus la Judecãtoria Vaslui o contestatie la executare formulatã cu privire la implinirea termenului de prescriptie a executãrii pedepsei de 3 ani inchisoare aplicatã prin sentinta penalã, rãmasã definitivã in 2008. Si, pentru cã viata langã strãini este grea, femeia a cerut, si a obtinut, sã beneficieze de serviciile unui avocat din oficiu, a cãrui onorar este plãtit de stat. Se pare insã cã nu calculase bine anii, pentru cã Judecãtoria Vaslui a respins cererea, ca neintemeiatã. Ramona nu sa lãsat, si a atacat aceastã decizie la Tribunalul Vaslui. Nici aici nu a avut succes, instanta respingand si aceastã cerere. În consecintã Ramona Fotache figureazã in continuare pe lista neagrã a politistilor vasluieni, care cuprinde alte 112 infractori care se sustrag executãrii pedepsei sau mãsurii arestului preventiv decis de judecãtori. Dacã va fi prinsã, hoata nu doar cã va ajunge direct in penitenciar, dar va trebui sã achite si cheltuielile de judecatã in sumã de 650 lei.