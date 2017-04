Numãrul angajatilor a crescut cu 1.916 persoane, anul trecut

marți, aprilie 25, 2017, 3:00

La sfarsitul anului trecut, in judetul Vaslui se inregistra un numãr total de 54.689 de salariati. Comparativ cu luna decembrie 2015, numãrul angajatilor din judet s-a majorat cu 1.916 persoane. La nivel national, jumãtate din noile angajãri de anul trecut, adicã aproape 80.000 de noi locuri de muncã, au fost fãcute de companiile din Bucuresti, Timis, Ilfov, Cluj si Bihor. Firmele si centrele de servicii au fost marii angajatori ai anului trecut, insã cele mai multe slujbe au fost create tot in judetele in care au existat investitii strãine. Cum in multe zone din Vestul Romaniei se inregistreazã un deficit mare de fortã de muncã, iar salariile au mai crescut, foarte multe persoane din judetele Moldovei si-au gãsit de lucru acolo. Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, in perioada ianuarie – noiembrie 2016, angajatorii locali au declarat 4.809 locuri de muncã. Fatã de anul 2015, numãrul locurilor de muncã vacante a scãzut cu aproximativ 26%, adicã cu 1.685. De asemenea, se inregistreazã o scãdere a numãrului de locuri de muncã declarate in mod repetat de angajatori, la numai 1.011 locuri, cu 105 mai putine decat in anul anterior. ‘Acesta este un indicator ce aratã caracterul descrescãtor al pietei muncii locale/regionale, implicit a economiei vasluiene, care nu elibereazã substantial forta de muncã, dar nici nu o absoarbe. În aceste conditii, oportunitãtile de angajare a persoanelor aflate in cãutarea unui loc de muncã sunt mai mici si stimuleazã migratia fortei de muncã spre alte zone mai dezvoltate sau cu mai multe oportunitãti de angajareî, se aratã in raportul de activitate pe anul 2016 al AJOFM Vaslui.