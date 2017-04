Noi ajutoare financiare pentru fermieri

vineri, aprilie 14, 2017, 3:00

Au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal aferente cererilor de platã Campania 2016, în conformitate cu Hotãrârea nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de platã 2016. În functie de cultura înfiintatã pentru care s-a solicitat aceastã subventie, circa 500 de fermieri vasluieni vor primi sume cuprinse între 48 si 6.305 euro/ha. Din cele 22.841 cereri de subventii în agriculturã depuse la APIA Vaslui anul trecut, doar 643 fermieri din rândul celor care au solicitat sprijin cuplat sau au fost cuprinsi în esantionul de control pe teren, ale cãror rapoarte nu au fost încã procesate, nu siau primit încã banii, plãtile urmând a fi în perioada inediat urmãtoare.

Pe 7 aprilie a fost publicatã, in Monitorul Oficial al Romaniei, Hotãrarea nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de platã 2016. Este vorba de ajutoare financiare destinate fermierilor care au solicitat, anul trecut, sprijin pentru infiintarea unor culturilor speciale, de la lucernã la soia, mazãre si fasole boabe, tomate, castraveti sau fructe destinate industrializãrii, dar si pentru hamei, tutun, sfeclã de zahãr sau culturi din solarii sau sere, in ultimul caz, acest sprijin putand ajunge la 6.305 euro/ha. Conform actului normativ, au fost stabilite urmãtoarele cuantu – muri: sprijinul cuplat – soia – 232,3495 euro/ha; lucernã – 65,00 euro/ha; mazãre boabe pentru industrializare – 48,0660 euro/ha; fasole boabe pentru industrializare – 190,00 euro/ha; canepã pentru ulei si fibrã – 204,00 euro/ha; orez – 460,00 euro/ha; sãmantã de cartof – 970,00 euro/ha; hamei – 510,00 euro/ha; sfeclã de zahãr – 610,00 euro/ha; tomate pentru industrializare – 1.410,00 euro/ha; castraveti pentru industrializare – 510,00 euro/ha; culturi din sere – 6.305,00 euro/ha; culturi din solarii – 3.085,00 euro/ha; prune pentru industrializare – 310,00 euro/ha; mere pentru industrializare – 80,7207 euro/ha; cirese si visine pentru industrializare – 147,6863 euro/ha; caise si zarzare pentru industrializare – 310,00 euro/ha; cartofi timpurii, semitimpurii si de varã pentru industrializare – 710,00 euro/ha. Plãtile pentru ajutoarele nationale tranzitorii si pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul vegetal se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de cãtre Banca Centralã Europeanã la data de 30 septembrie 2016 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 363 din 1 octombrie 2016. Conform datelor furnizate de APIA Vaslui, 97,18% din totalul fermierilor care au depus cerere in anul 2016, respectiv 22.198 fermieri, pentru o suprafatã agricolã de 169.142,11 ha au fost deja plãtiti integral. Diferenta de 643 cereri, cu o suprafatã de 72.279,30 ha, care nu au fost incã autorizate la platã, o reprezintã fermierii care fie au depus cereri pentru a beneficia de acest sprijin cuplat, fie au fost cuprinsi in esantionul de control pe teren, rapoartele lor nefiind, incã, procesate, fie, in cateva cazuri, fermieri care au avut debite din anii anteriori, a cãror situatie urmeazã a fi clarificatã in perioada urmãtoare. Cu totii urmeazã ca, in scurt timp, sã beneficieze la randul lor de subventiile agricole aferente cererilor depuse in 2016. Panã atunci insã, impreunã cu ceilalti potentiali beneficiari ai acestor ajutoare financiare acordate in agriculturã, trebuie ca, panã pe data de 15 mai, sã se prezinte la centrele APIA pentru a depune cererile unice de platã pentru anul 2017.