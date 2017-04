Niciun Crãciun fãrã pestã, niciun Paste fãrã aviarã!

joi, aprilie 6, 2017, 3:00

Nemultumire imensã printre comerciantii de pãsãri din pietele judetului, dupã ce autoritãtile sanitar-veterinare au decis sã nu le mai permitã sã îsi vândã zburãtoarele, evident, din pricina unor focare active de gripã aviarã raportate în… judetele vecine! Oamenii spun cu ironie cã, dupã un an întreg de muncã, în aceastã primãvarã, când sperau sã îsi scoatã cheltuielile, sunt tratati ca „ultimii gãinari”.

Primele reactii de nemultumire au apãrut, zilele trecute, la Barlad. Aici, oamenii care comercializeazã pãsãri vii – de la porumbei panã la pãsãri de rasã grea sau de prãsilã – sau revoltat, initial, impotriva administratiei pietei centrale, pentru cã ‘a pus Politia Localã pe ei sã ii alerge ca pe infractori’. ‘Eu nu stiu ce s-a intamplat zilele trecute, dar luni dimineatã, cand am venit cu pãsãri vii in piatã, cativa politisti locali deja ii goneau pe unii comercianti, care nu stiau ce se intamplã si vroiau sã isi vandã gãinile, asa cum fac de ani buni, ca si mine. Abia dupã aceea am vãzut un afis, pe care scria cã, potrivit nu stiu cãrui ordin, nu mai avem voie sã vindem pãsãri vii in piatã. Despre ce ordin este vorba? În presã nu am vãzut nimic, nimeni nu ne-a instiintat in prealabil, iar pe Internet nu am gãsit nicio informatie despre ordinul in cauzã. Evident, pentru cã anuntul nu era nici semnat nici asumat de nimeni, ne-am indreptat cu reclamatii spre administratia pietei si, implicit, la Primãria Barlad’, ne-a declarat, revoltat, unul dintre cei trei proprietari de ferme de pãsãri vii care isi comercializeazã marfa in piata centralã a orasului. ‘Ordinul’ despre care vorbea omul pare, intr-adevãr, a exista cu adevãrat, numai cã… nu este asa. Desi in zona in care oamenii isi vand zburãtoarele este un afis pe care este mentionat cã este ‘Interzisã vanzarea pãsãrilor vii conform Ordinului 5685/22.03.2017’, actul se pare cã este de fapt o circularã, emisã de Directia Sanitar-Veterinarã si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui. Gabriela Botoi, purtãtorul de cuvant al acestei institutii, a explicat cã: ‘(…) toate pietele de pãsãri vii din judet au fost inchise recent din cauza existentei a 46 de focare de gripã aviarã, la nivel national. La noi in judet, deocamdatã, nu avem niciun focar, dar nici nu vrem sã avem. În schimb, potrivit informatiilor care neau parvenit de la nivel national, sunt focare active in judetele vecine, respectiv Bacãu, Neamt, Galati si Iasi, recent. Cat se va mentine aceastã interdictie nu se poate aprecia in acest moment, fiind vorba despre o hotãrare ce se va lua la nivel de Autoritate. Cat despre ouã, trebuie sã se stie cã, in acest moment, comercializarea lor nu este interzisã, din motive evidente’, ne-a declarat Gabriela Botoi.

Unii, nemultumiti în continuare, altii, cu ridicatul din umeri

Problema informãrii celor care vand pãsãri vii, dar mai ales a felului in care sunt tratati este un subiect de la care niciuna din pãrtile implicate nu a vrut sã renunte. Adicã, in timp ce comerciantii acuzã, ceilalti se scuzã. ‘Nu poti sã alergi cu Politia Localã prin piatã bãbutele care vin cu o gascã sau o curcã in traistã, asa cum nici nu poti sã fii constient cã le creezi pierderi unor proprietari de ferme, fãrã ca mãcar sã ii informezi. Noi am muncit pe branci o iarnã intreagã pentru a avea grijã de aceste pãsãri, pentru ca mãcar acum, primãvara, in apropierea Pastelui, sã ne recuperãm mãcar investitiile. Pentru cã de la Piatã nu am primit lãmuri concrete, ne-am indreptat atentia spre domnul primar. Pentru cã lumea pe el il injurã acum…! Eu, unul, dacã nu imi pot vinde marfa in zilele urmãtoare, voi renunta la afacere, pentru cã nu imi mai permit sã o finantez’, a mai spus acelasi comerciant, care a fost delegat de ceilalti vanzãtori de pãsãri vii sã le reprezinte interesele. La randul sãu, cel putin la nivel de Barlad, primarul Dumitru Boros a fost sincer si a recunoscut cã, desi inchipuitul ‘ordin’ s-ar fi emis pe 22 martie, abia luni dupã-amiazã i s-au adus la cunostintã nemultumirile oamenilor. ‘Vã asigur cã tot ce mi-ati relatat dumneavoastrã mi s-a adus la cunostintã si mie, motiv pentru care am cerut si eu informatii suplimentare. Asta mai ales cã oamenii au reclamat cã sunt neinformati si, in acest context, ar fi fost izgoniti – ca sã nu folosesc termenii celor nemultumiti – de politistii nostri locali. Prin urmare, lumea trebuie sã stie cã, in conditiile aparitiei unor focare, cum este cel de gripã aviarã, administratia localã nu poate trece peste o mãsurã impusã de autoritatea de reglementare din domeniu. Deci, am primit o dispozitie iar noi nu avem ce face decat sã o punem in aplicare. Le impãrtãsesc nemultumirea comer – cian tilor, dar cam atat. Am dori sã le dãm oamenilor rãspunsuri concrete in privinta reluãrii comertului de pãsãri vii in pietele Barladului, insã, dupã cum am fost informat, nici autoritãtile centrale nu pot aprecia cand se vor putea vinde in sigurantã pãsãrile vii, in targuri, piete si oboare… Stiu cã discutãm de pierderi, asa cum stiu cã cei mai multi comercianti care vin in piata de pãsãri din Barlad sunt din comunele limitrofe orasului, dar nu putem nici trece cu vederea cã acestia isi vand marfa locuitorilor orasului nostru’, ne-a declarat primarul Boros. Ieri, in piata de pãsãri vii, lucrurile se calmaserã. În schimb, anuntul fad despre interdictia in cauzã trona linistit in zona de acces a comerciantilor. Daniela Tilici, directorul executiv interimar al Directiei pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor, a mers in piatã, in speranta cã vom gãsi impreunã mãcar vreo bãbutã ‘fugãritã de politistii locali’. ‘Cred cã oamenii au inteles cã, in ce ne priveste, nu am fãcut nimic altceva decat sã punem in aplicare o dispozitie a unei autoritãti de resort, in cazul de fatã DSVSA. Si la noi au venit comercianti nemultumiti, dar li s-a explicat cã nu tine de noi. Cred cã, panã la urmã, este mai bine sã prevenim decat sã combatem’, ne-a declarat Daniela Tilici, dupã o scurtã vizitã la volierele goale ale pietei, care altã datã gãzduiau sute de pãsãri, de tot felul.