Nici 100% violatã, nici 100% arestat!

joi, aprilie 20, 2017, 3:00

O femeie din Codãesti a scãpat ca prin minune sã nu fie violatã de un vasluian în vârstã de 55 de ani, o cunostintã la care era în vizitã. Pentru cã nu a reusit sã-si satisfacã poftele, individul a sechestrat-o în apartament, femeia reusind sã fugã abia a doua zi, profitând de faptul cã acesta dormea. Initial, la propunerea politistilor, Judecãtoria Vaslui a dispus arestarea preventivã a agresorului, Ionel Ionascu, însã, dupã doar douã zile, violatorul a fost pus sub control judiciar.

Pe data de 11 aprilie, politistii vasluieni au fost sesizati de o femeie in varstã de 33 de ani, din Codãesti, cu privire la faptul cã aceasta a fost victima unei tentative de viol. Femeia a povestit faptul cã, in seara zilei de 7 aprilie, a mers acasã la un bãrbat din municipiul Vaslui pe care-l cunostea si, la un moment dat, acesta a incercat sã intretinã cu ea, impotriva vointei ei, raporturi sexuale. Femeia s-a opus si, la un moment dat, bãrbatul a renuntat, insã a decis sã nu o lase sã pãrãseascã locuinta. Calvarul femeii a durat panã a doua zi, panã ce bãrbatul a adormit, reusind astfel sã fugã. În urma cercetãrilor efectuate, care au confirmat povestea victimei, politistii de la Biroul de Investigatii Criminale au decis retinerea pentru 24 de ore a agresorului, Ionel Ionascu, care a fost prezentat Judecãtoriei Vaslui cu propunerea de arestare preventivã pentru comiterea infractiunilor de tentativã de viol si lipsire de libertate in mod ilegal. Judecãtorii au admis propunerea si au decis arestarea preventivã, pentru 30 de zile, sentintã contestatã imediat de Ionel Ionascu. Dupã doar douã zile, surprizã! Judecãtorii Tribunalului Vaslui au admis contestatia agresorului si, desfiintand in totalitate hotãrarea primei instante, au respins ca nefondatã propunerea de arestare preventivã. Mai mult, judecãtorii au considerat cã nu se impune nici mãcar arest la domiciliu, singura mãsurã preventivã aplicatã lui Ionascu fiind cea a controlului judiciar, pe o perioadã de 60 de zile. Pe langã obligatia de a se prezenta in fata organelor judiciare ori a judecãtorilor ori de cate ori este chemat si, perioadic, la Politia municipiului Vaslui, Ionel Ionascu are drept singure interdictii impuse de instantã aceea de pãrãsire a localitãtii fãrã permisiune, de a purta arme si de a se apropia ori a lua legãtura cu victima sa.