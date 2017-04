Moldoveancã condamnatã definitiv pentru uz de permis fals

joi, aprilie 20, 2017, 3:00

Moldoveanca Nelea Cucu a fost condamnatã de judecãtorii huseni la un an si douã luni de închisoare pentru cã, în iunie 2016, a încercat sã intrã în tarã la volanul unui Mercedes folosind un permis de conducere fals. Sentinta a devenit definitivã, prin decizia Curtii de Apel Iasi, care a respins, totodatã, si contestatia la executare formulatã de tânãra moldoveancã. Când a fost descoperitã de politistii de frontierã, femeia a declarat cã nu stia cã permisul ar fi fost fals, însã, în fapt, ea nu a posedat niciodatã un astfel de document.

Din multele sute de mii de persoane care tranziteazã anual Punctul de Trecere al Frontierei Albita, unii sperã cã vor putea face acest lucru chiar dacã actele lor nu sunt in regulã ori in bagaje ascund mãrfuri de contrabandã sau neacceptate la trecerea frontierei. Vigilenta vamesilor romani face ca multi dintre dintre ei sã fie descoperiti si, ulterior, condamnati pentru infractiunile comise. Este si cazul unei moldovence in varstã de 26 de ani, Nelea Cucu, care, in luna iunie anul trecut, a incercat sã iasã din tarã la volanul unui microbuz Mercedes inmatriculat in Italia. La controlul de rutinã, politistii de forntierã au descoperit cã permisul de conducere prezentat de tanãrã nu semãna cu unul real, fiind in fapt un fals grosolan. Pentru a se dezvinovãti, Nelea Cucu a declarat cã nu stia cã permisul e fals, actul prezentat fiindu-i trimis de acasã din Moldova de niste prieteni, dupã ce si-ar fi pierdut permisul in Italia. Fãcand verificãri amãnuntite, politistii au avut surpriza sã constate cã tanãra nici mãcar nu figura in baza de date ca posesoare a unui permis de conducere! În consecintã, Nelea s-a ales cu dosar penal si a fost trimisã in judecatã sub acuzatiile de uz de fals, complicitate la fals material in inscrisuri oficiale si conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de cãtre o persoanã care nu detine permis de conducere. În luna februarie, Judecãtoria Husi a dat sentinta in acest dosar, cea mai mare pedeapsã fiind acordatã nu pentru uzul de fals sau complicitate la fals material, pentru care a primit cate 3 luni de inchisoare, ci pentru ultima infractiune, cea de conducere fãrã permis, pedepsitã cu 1 an de inchisoare. Prin contopirea pedepselor, Nelea Cucu a primit o condamnare totalã de un an si douã luni de inchisoare cu executare. Dupã pronuntarea sentintei, moldoveanca, desi avea drept sã o conteste in termen de 10 zile de la comunicare, nu a fãcut acest lucru. Abia pe 5 aprilie, tanãra s-a decis sã atace sentinta, totodatã formuland, la Curtea de Apel Iasi, si o contestatie la executare, in speranta cã, totusi, nu va ajunge in inchisoare. Ambele cereri au fost respinse, prima ca tardivã, a doua ca nefondatã, astfel cã, pentru a crezut cã va insela vigilenta vamesilor, moldoveanca isi va prelungi sederea pe tãram romanesc, pe cheltuiala statului.