Mini-iarna din aprilie bagã agricultura vasluianã în faliment

vineri, aprilie 21, 2017, 3:00

Fermierii din judetul Vaslui sunt îngroziti de episodul de iarnã din aceste zile. Ninsorile si frigul au blocat practic însãmântãrile, iar pe parcelele deja semãnate existã riscul sã nu mai rãsarã nimic. Din cauza umiditãtii din sol, semintele vor putrezi, în timp ce frigul va întârzia mult rãsãrirea. La culturile de floareasoarelui, porumb, mazãre, rapitã, sfeclã de zahãr si chiar la grâu, vor fi pierderi însemnate. Dacã mai adãugãm si compromiterea livezilor si a unor plantatii de vie, tabloul dezastrului este total.

Temperaturile negative, umidi – tatea excesivã, durata lungã a perioadei de frig vor provoca fermierilor vasluieni pierderi greu de estimat. Viorel Humã, fermier in zona Vulturesti – Stefan cel Mare, spune cã ninsorile din aceste zile pot conduce la o compromitere totalã a culturilor agricole. Livezile, rapita, floarea-soarelui, mazãrea chiar si graul, care in aceastã perioadã este in vegetatie de alungire a paiului, suferã din cauza frigului si riscã sã se ofileascã. ‘Noi venim dupã doi ani de secetã, in care tot am avut pierderi. Ce vom face acum, intoarcem culturile?! Ce se va intampla? Noi avem acum 150 de hectare de teren pe ses, unde nu putem semãna din cauza apei. Ne lovim de astfel de situatii. Nici porumbul nu este bine, orice este semãnat si a iesit afarã se comportã ca un copil mic: rãceste imediat! În agriculturã, dacã nu faci productie si mergi inapoi, te duci in falimentî, spune Viorel Humã. Cat priveste posibilitatea ca fermierii sã fie despãgubiti de stat pentru pierderile provocate de inghet, sansele sunt foarte mici. Mai mult, fermierii care s-au asigurat pentru inghetul tarziu de primãvarã vor profita de politele cumpãrate doar dupã data de 23 aprilie. Toate culturile care vor fi distruse panã la aceastã datã nu vor fi despãgubite de nimeni. ìProblema este gravã. Cat despre despãgubiri, toatã lumea ne spune povesti, ca sã dea bine. Noi am facut si santuri, pentru ca apa sã se scurgã si sã putem semãna… Eu fac parte si din Grupul de Actiune Localã din zona noastrã. Cei care au accesat proiecte cu finantare europeanã si-au fãcut un plan de afaceri, unde si-au asumat cã vor obtine anumite productii. Ce fac in aceste conditii, cand recoltele vor fi mult diminuate, dau banii inapoiî, se intreabã Viorel Humã.

Rasarirea culturilor este blocata

Dan Hurduc, fermier si membru in conducerea Asociatiei Grup Est Husi, crede cã efectele acestor zile cu temperaturi nega – tive vor fi dezastruoase pentru agricultura vasluianã. Pe langã rapitã, care a inflorit si nu va rezista la frig, nici culturile semãnate in aceastã primãvarã nu vor avea o soartã mai bunã. ìVor fi efecte negative maxime. Culturile care sau semãnat nu vor rãsãri din diferite cauze. Se va forma o crustã si nu va piermite plantelor sã rãsarã, umiditatea prea mare va conduce la putrezirea semintelor, frigul din sol va intarzia mult rãsãrirea… Nici nu vreau sã mã gandesc. Florile pomilor, la aceste temperaturi, vor suferi si vom avea fructe foarte putine. La vita-de-vie, cred cã probleme, la aceste temperaturi, vor fi doar la plantatiile din vãiî, a explicat Dan Hurduc. Un frig de o singurã zi, cu brumã si temperaturi de minus 5 grade, ar fi provocat mai putine daune decat aceastã mini-iarnã. Dupã un soc termic si o revenire imediatã a temperaturilor pozitive panã la 15 grade, plantele nu ar fi avut de suferit atat de mult. Însã, in aceastã situatie (umiditate foarte mare si temperaturi negative pe mai multe zile), pagubele din agriculturã vor fi foarte mari. ìToatã lumea este supãratã, foarte necãjitã. În pomiculturã si la cultura de rapitã, pierderile vor fi foarte mari. Dumnezeu ne dã cu o manã si ne ia cu alta, dar noi trebuie sã fim optimistiî, a mai spus Dan Hurduc. De mentionat cã, in intervalul 20 aprilie – ora 15.00 si 21 aprilie – ora 9.00, pe raza judetului Vaslui sunt anuntate precipitatii insemnate cantitativ, predominant sub formã de ninsoare, si intensificãri ale vantului.